1 milyar ışık yılı uzaklıkta: Tazmanya Canavarı mavi ışık yayıyor Dünya'ya bir milyar ışık yılı uzakta, "Tazmanya Canavarı" olarak adlandırılan ölü yıldızın, patladıktan sonra hala etkin olduğunu gösterecek şekilde uzaya enerji yaydığı ortaya çıktı.

AA

Dünya'ya bir milyar ışık yılı uzakta, "Tazmanya Canavarı" olarak adlandırılan ölü yıldızda, 3 sene önce bir patlama tespit edilmişti.

Astronomlar, ilk patlamasından sonra yıldızın ölümüne neden olan patlama kadar güçlü, kısa, parlak parlamalar tespit etti.

Söz konusu yıldızın ölümüne neden olan ilk patlamanın, giderek parlaklaşan bir yıldızın patlayarak kütlesinin çoğunu dışarı atması anlamına gelen tipik bir "süpernova" olmadığı, "Parlak Hızlı Mavi Optik Geçişi (LFBOT)" adı verilen nadir bir patlama türü olduğu belirtildi.

İlk defa 2018'de keşfedilen LFBOT'ların birkaç gün içinde azami parlaklığa ulaşarak söndüğü, süpernova parlamasının ise haftalar veya aylar sürebildiği ifade edildi.

Araştırmada, "Tazmanya Canavarı"na ait LFBOT'ye AT2022tsd adı verildiği ve Dünya çapında 15 teleskopla gözlemlendiği bilgisi yer aldı.

Araştırmanın başyazarı, Cornell Üniversitesi Astronomi Bölümü öğretim üyesi Anna Ho, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şaşırtıcı bir şekilde, beklendiği gibi istikrarlı bir şekilde sönmek yerine, kaynak (Tazmanya Canavarı) kısa bir süreliğine tekrar tekrar parladı.



LFBOT'lar zaten tuhaf, egzotik olaylar ancak bu daha da tuhaftı. Daha önce herhangi bir süpernovada veya 'Hızlı Mavi Optik Geçişi'nde bu kadar hızlı ve aylar sonraki parlaklığı ilk patlama kadar güçlü bir ışık hiç görmemiştik.

15 gözlemevi inceledi

Anna Ho, 2,4 metrelik, Tayland Ulusal Teleskobu'na monte edilen yüksek hızlı kamera (ULTRASPEC) da dahil 15 gözlemevinin, 120 gün boyunca, 14 düzensiz ışık atımı izlediğini ve bunun muhtemelen LFBOT tarafından yayılanların sadece bir kısmı olabileceğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)