1 milyondan fazla kredi kartı bilgisi sızdırıldı

Hackerlar, çaldıkları 1 milyondan fazla kredi kartı bilgisini internette paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

1 milyondan fazla kart çalındı

Hackerlar, çaldıkları 1 milyondan fazla kredi kartı bilgisini internette yayınladı. Bleeping Computer tarafından yayınlanan rapora göre; sızıntıda kart numaraları, son kullanma tarihleri, CVV numaraları, kart sahibi isimleri, banka isimleri, kart türleri, fiziksel adresler, e-posta adresleri, Sosyal Güvenlik numaraları ve telefon numaraları gibi bilgiler yer alıyor.

En çok sızıntı ABD'den

Kart bilgileri çalınan kullanıcıların büyük bir çoğunluğu ABD'ye kayıtlı. Ayrıca Hindistan, Brezilya, Birleşik Krallık, Meksika, Avustralya, İspanya ve Çin vatandaşlarının da saldırıdan etkilendiği belirtildi.