10 madde ile yeni OPPO A72'nin özellikleri ve fiyatı

10 madde ile yeni OPPO A72'nin özellikleri ve fiyatı

Son zamanlarda dikkat çekici markalardan olan OPPO'nun yeni çıkan OPPO A72 telefonunun 'özellikleri ve fiyatı nedir?' sorusu merak uyandırıyor. İşte sizler için OPPO A72'nin özellikleri ve fiyatı...

Son zamanlarda Android telefon sevenler için dikkat çekici özellikleri ile ön plana çıkan telefon firması OPPO, yeni modeli A72'yi tanıttı.

OPPO'nun yeni çıkan telefonu OPPO A72'nin fiyatı ve özellikleri nedir?

OPPO A72 AKILLI TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde hizmet veren OPPO bu sene piyasaya sunduğu Reno ve Find X modelleriyle kendisini ön plana atmayı başarmıştı. Amiral gemileri ile dile gelen OPPO, bu kez fiyat/performans cihazlarına yoğunlaşarak bu kapsamda yeni OPPO A72 akıllı telefonunu tanıttı.

10 MADDEDE OPPO A72

1- OPPO A52 serisinde kullanılan Snapdragon 665 yonga setiyle birlikte gelen akıllı telefon, özellikle kameralarıyla dikkat çekiyor.

2- Bu noktada OPPO A72, bütçe dostu bir telefon olmasına rağmen 48 MP’lik ana sensöre sahip dörtlü arka kamera kurulumuyla donatılmış.

OPPO A72’NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

3- Full HD+ çözünürlüğe sahip olan 6,5 inçlik bir ekranla gelen OPPO A72, bu ekran üzerinde delik tasarımlı 16 MP’lik bir ön kameraya sahip.

4- Arkaya geçtiğimizdeyse OPPO A72, uygun fiyatlı bir cihaz olmasına rağmen dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu dörtlü kurulum; sırasıyla 48 MP’lik ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor.

ANDROİD 10 TABANLI

5- Güvenlikten sorumlu olan parmak izi sensörü, telefonun sağ tarafındaki power tuşunun üstüne yerleştirilmiş.

6- 3,5 mm jak girişinin de yer aldığı akıllı telefon, yazılım noktasında Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 ile kutusundan çıkıyor.

OPPO A72 DONANIMI

7- Donanım kısmına geldiğimizde OPPO A72’nin gücünü yukarıda da belirttiğimiz üzere Snapdragon 665’ten aldığını, yonga setine ek olarak diğer donanım özellikleri arasındaysa 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamanın yer aldığını belirtelim.

8- Cihazda 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh’lik bir de batarya bulunuyor.

OPPO A72 FİYATI NEDİR

9- OPPO A72 ’nin Avrupa pazarına 250 euro (vergisiz 1.892 TL) gibi bir fiyatla giriş yapması bekleniyor. OPPO'nun Türkiye’de resmen faaliyet gösteren bir firma olmasından dolayı bu modelin ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

10- Bu noktada cihazın fiyatının ülkemizdeki vergilerle birlikte daha yüksek seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor.

OPPO A72 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR

Ekran: 6,5 inç Full HD+ LCD

İşlemci: Snapdragon 665

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP ana sensör + 16 MP geniş açılı lens + 2 MP makro lens + 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh

Bağlantı: Açıklanmadı

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.1

Renkler: Açıklanmadı

Boyutlar: Açıklanmadı