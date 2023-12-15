100 metreyi 19.87 saniyede koştu: Güney Koreli robot Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Güney Kore'deki Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde (KAIST) tasarlanan dört ayaklı robot HOUND, 100 metreyi 19.87 saniyede koştu ve adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

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ensonhaber.com

Son yıllarda robot teknolojileri oldukça gelişti ve birbirinden ilginç robotlar karşımıza çıkmaya başladı.

Güney Kore'deki Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) tarafından tasarlanan dört ayaklı robot HOUND, yeni bir rekora imza attı.

Rekorlar kitabına girdi

Robot, gerçekleştirilen testlerde 100 metreyi 19.87 saniyede koşarak en hızlı dört ayaklı robot rekorunu kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

HOUND, hızlı olmasının yanı sıra tırmanma yeteneğine de sahip. 22 derecelik eğimi tırmanabilen robot, 3.2 km yürüyebiliyor ve 35 cm yüksekliğindeki engelleri rahatlıkla aşabiliyor.

HOUND'un geliştiricileri, robotu geliştirmeye devam ederek daha yüksek hızlara çıkarmayı ve karmaşık manevra yapabilme yetenekleri eklemeyi amaçlıyor.

Rekor kıran yeteneklerine rağmen, HOUND'un, Bolt'un 2009'da kırdığı 9,58 saniyelik 100 metre dünya rekorunu yakalamak için hâlâ kat etmesi gereken uzun bir yol var.

HOUND hız rekoru kıran ilk robot değil. 2012 yılında, DARPA'nın Çita robotu 20 metrelik bir mesafe için 45,5 km/saatlik hıza ulaşarak rekor kırmış ve Jamaikalı kısa mesafe koşucusu Usain Bolt'un 44,70 km/sa olan maksimum hızını geride bırakmıştı.

Ardından, Agility Robotics tarafından geliştirilen Cassie, 2022 yılında 100 metrelik koşuyu 24,73 saniyede tamamlayarak en hızlı iki ayaklı robot olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.