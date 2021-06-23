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    100 yıla kadar yaşayabilen balık: Coelacanth

    Yaşayan fosil lakaplı "Coelacanth", 100 yıl yaşayabiliyor ve dişilerin hamileliği tam 5 yıla kadar sürebiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:45
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    100 yıla kadar yaşayabilen balık: Coelacanth

    Fransa’da yapılan araştırmaya göre, soyu dinozor çağına kadar dayanan Coelacanth cinsi balığın 100 yıla kadar yaşayabildiği, dişilerinin 50'li yaşların sonunda cinsel olarak olgunlaştığı ve hamilelik sürelerinin 5 yıla kadar sürdüğü ortaya çıktı.

    "Yaşayan fosil" lakaplı boyunun 1,8 metreye kadar, kilosunun ise 90’a kadar ulaşabildiği belirtilen balığın, erkeklerinin 40 ila 69 yaşlarında arasında, dişilerinin ise 50’li yaşların sonunda cinsel olarak olgunlaştığı tespit edildi.

    ÇİZGİLERİ İNCELENDİ

    Montpellier Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, “Yaşayan fosil” lakaplı balığın müzede bulunan vücut örneğini, ağaç halkalarından yaş algılaması yöntemine benzer bir şekilde, üzerindeki çizgileri sayma yöntemiyle incelendi.

    Çalışmanın bulguları Current Biology dergisinde yayınlanırken, balığın ekstra bir şekilde yavaş büyüdüğü ve yaklaşık 100 sene yaşayabileceği bildirildi.

    Coelacanth cinsinin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için cansız örnekler inceleme altına alınıyor.

    100 yıla kadar yaşayabilen balık: Coelacanth #1

    Coelacanth

    Coelacanth

    Coelacanth

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