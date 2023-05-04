1000 dolara yaklaştı! iPhone'ların ortalama satış fiyatında yeni rekor Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, iPhone’ların ortalama satış fiyatında yeni bir rekora ulaştı.

ensonhaber.com

Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone modelleri ile karşımıza çıkacak. iPhone 15 serisinin en pahalı iPhone'lar olması beklenirken, tüketiciler her geçen ay telefonlara daha fazla ödeme yapıyor.

CIRP tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, iPhone'ların ortalama satış fiyatı 2023'ün ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ortalama fiyat bin dolara yaklaştı

Paylaşılan verilere göre, 2023'ün birinci çeyreğinde Apple'ın akıllı telefonları için ödenen ortalama fiyat 988 dolara yükseldi.

Mart 2022'de 882 dolara çıkan ortalama fiyat, Mart 2023'te ise en yüksek seviyeyi gördü.

Bunun en büyük nedeni ise tüketicilerin iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerine yoğun ilgi göstermesi.

Akıllı telefon pazarının sürekli olarak gerilediği bir dönemde Apple, satışlarını artırarak güçlü bir şekilde ayakta kalmıştı.