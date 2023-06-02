100'den fazla Android uygulamasında zararlı yazılım tespit edildi Android kullanıcılarını tehlikeye atan 100'den fazla zararlı uygulama keşfedildi.

ensonhaber.com

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

100'den fazla zararlı uygulama tespit edildi

''SpinOk'' adlandırılan casus yazılım, an itibariyle 400 milyondan fazla indirilen 100'den fazla Android uygulamasında tespit edildi.

Reklam verenler için bir yazılım geliştirme kiti (SDK) olarak sunulan bu modül, cihaza yüklendikten sonra hem gizli reklamlar gösterilmesini hem de cihazda bulunan özel verilerin uzak bir sunucuya gönderilmesini sağlıyor.

Etkilenen uygulamaların çoğu Play Store'dan kaldırılmış olsa da bazı uygulamalar hala mağazada yer alıyor.

Zararlı uygulamaların tam listesi için tıklayın.