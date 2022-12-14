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    12 metre genişliğindeki göktaşı yaklaşıyor

    'Yılbaşı Asteroidi' olarak adlandırılan 12 metre genişliğindeki bir gök cismi Dünya’ya doğru yola çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 17:38
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    12 metre genişliğindeki göktaşı yaklaşıyor

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

    'Yılbaşı Asteroidi' olarak adlandırılan 12 metre genişliğindeki bir gök cismi Dünya’ya doğru yola çıktı.

    Göktaşı, Dünya’ya en yakın yaklaşımını gelecek perşembe günü yapacak ve gezegenimizden gözlemlenecek. Avrupa Uzay Ajansı, amatör gök bilimcileri 2015 RN35 isimli göktaşını bulmaya ve görüntülemeye çağırdı.

    Hakkında çok şey bilinmiyor

    Bununla birlikte Avrupa Uzay Ajansı, göktaşı hakkında çok şey bilinmediği için gönderilecek görüntülerin daha önceki bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacağını bildirdi.

    12 metre genişliğindeki göktaşı yaklaşıyor #1

    Ajans, 2015 RN35’in hangi maddeleri içerdiğinin, tam olarak ne kadar büyük olduğunun ve kendi ekseni etrafında dönüp dönmediğinin bilinmediğini vurguladı.

    Araştırmacılar, ayrıca  2015 RN35’in en azından gelecek yüzyıla kadar Dünya’ya çarpmayacağını doğruladıklarını, ancak göktaşının yörüngesinin bilinmediğini söylüyor.


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