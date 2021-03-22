12 yıl süren çalışmayla Samanyolu fotoğraflandı

Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, 12 yıl boyunca yaptığı çalışma sonucunda, Samanyolu’nun panoramik fotoğrafını hazırladı.

Güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu galaksisi, evrende yer alan milyarlarca gökadadan yalnızca bir tanesi.

Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, 12 yıl süren çalışmanın ardından Samanyolu'nun panoramik görüntüsünü oluşturdu.

100 PİKSELLİK FOTOĞRAF

Metsavainio, söz konusu fotoğraf için 1250 saat pozlama süresi harcadığını ve ortaya çıkan Samanyolu panoramik fotoğrafın 100 bin piksel genişliğinde olduğunu belirtti.

Metsavainio, çalışmasında Kuzey Finlandiya'daki Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki gözlemevinde bir dizi modifiye edilmiş kamera lensi ve teleskop kullandı.

(Tam boyut)

Samanyolu’nun panoramik fotoğrafı, Boğa takımyıldızından Kuğu takımyıldızına 20 milyon yıldızın bulunduğu bir alanı kapsıyor.

Doğru kareleri eşleştirmek için yıldızları göstergeler olarak kullanan Metsavainio, elde ettiği kareleri mozaik tekniğiyle birleştirdi.

Metsavainio, basına yaptığı açıklamada, 12 yıllık çalışmasının detaylarını kişisel blog sayfasında paylaştığını ve 16 Mart’tan itibaren blog sayfasının yaklaşık 750 bin ziyaretçi aldığını söyledi.