120 Hz iPhone 13 ekranlarının tek tedarikçisi Samsung olacak

Yayınlanan raporlara göre, Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 13 modellerinde kullanacağı 120 Hz ekranlar, Samsung'dan tedarik edilecek.

ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs nedeniyle iPhone 12 serisini geçtiğimiz yıl biraz geciktirmek zorunda kaldı. Ancak şirket, bu yıl herhangi bir sürpriz yaşamak istemiyor.

Eylül 2021'de tanıtılması planlanan yeni iPhone modellerinin ekranları ile ilgili ilk detaylar gelmeye başladı.

Apple, iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde standart OLED yerine LTPO OLED panel kullanacak ve 120 Hz yüksek ekran yenileme hızı sunacak.

TEK TEDARİKÇİ SAMSUNG OLACAK

Güvenilir haber kaynaklarından TheElec'in yayınladığı yeni rapora göre, ABD'li şirketin tek LTPO OLED ekran tedarikçisi ise Güney Koreli rakibi Samsung olacak.

Samsung ayrıca, OLED panelini anakarta bağlamak için kullanılan devre kartlarını da (RFPCB) tedarik edecek.

Dünya genelindeki OLED ekran pazarının büyük bir bölümü Samsung'un elinde bulunuyor. Samsung haricinde bir diğer Güney Koreli şirket LG ikinci sırada yer alırken, Çinli BOE ise 3. sırada bulunuyor.



Apple, kısa bir süre önce yeni nesil iPhone modellerinin ekranı için BOE ile bazı görüşmelerde bulunmuş, ancak ABD'li şirket beklenen kaliteyi bulamadığı için yeniden Samsung'a yönelmişti.

LTPO OLED EKRAN NEDİR

Yeni nesil amiral gemisi telefonların favori ekranı olan 120 Hz LTPO OLED ekranın en büyük özelliği, ekran yenileme hızının dinamik olarak değişebilmesi.

Bu da sürekli olarak 120Hz yenileme hızı sunan ekranlara oranla daha az güç tüketiyor. Apple dahil birçok akıllı telefon üreticisi, enerji tasarrufunun fazla olması nedeniyle LTPO OLED ekranları tercih ediyor.

Genellikle oyun odaklı akıllı telefonlarda karşımıza çıkan 120Hz ekran yenileme hızına sahip panellerin, iPhone 12 serisinde kullanılacağı söyleniyordu. Ancak bu ekranların 5G ile birleşince çok fazla ısınma yapması, Apple'ı kararından vazgeçirmişti.