1258 TL’lik oyun ücretsiz! PlayStation Plus'a mayıs ayında eklenecek oyunlar belli oldu

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Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.
PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.
Sony'nin mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunlar belli oldu. 1258 TL’lik üç oyun, gelecek ay abonelere sunulacak.
PS Plus mayıs oyunları
GRID Legends / Platformlar: PS4 ve PS5
Chivalry 2 / Platformlar: PS4 ve PS5
Descenders / Platformlar: PS4
Yukarıdaki oyunlar, 2 Mayıs tarihinden itibaren platforma eklenecek.