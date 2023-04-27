1258 TL’lik oyun ücretsiz! PlayStation Plus'a mayıs ayında eklenecek oyunlar belli oldu PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Mayıs 2023'te eklenecek oyunlar belli oldu.

ensonhaber.com

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

Sony'nin mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunlar belli oldu. 1258 TL’lik üç oyun, gelecek ay abonelere sunulacak.

PS Plus mayıs oyunları

GRID Legends / Platformlar: PS4 ve PS5

Chivalry 2 / Platformlar: PS4 ve PS5

Descenders / Platformlar: PS4

Yukarıdaki oyunlar, 2 Mayıs tarihinden itibaren platforma eklenecek.