128 milyon İOS kullanıcısı virüslü uygulama indirdi

128 milyon iOS kullanıcısının, XcodeGhost isimli kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaları indirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Epic Games, iOS'taki oyun içi satın alımlarda Apple'a komisyon ödememek için Fortnite'a kendi ödeme sistemini eklemişti. Ancak Apple, daha sonra oyunu App Store'dan kaldırmış ve iki şirket davalık olmuştu.

Bu dava sebebiyle, son birkaç gündür iki şirket hakkında çeşitli belgeler yayınlanıyor. Yeni yayınlanan belgeler, 128 milyon iOS kullanıcısının XcodeGhost isimli kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaları indirdiğini ortaya çıkardı.

2015'TE PATLAK VERMİŞTİ

Apple'ın 2015 yılında uygulama mağazası App Store'a iki büyük ölçekli siber saldırı düzenlenmiş ve şirketin uygulama geliştirme platformu Xcode'un kötü amaçlı yazılım içeren bir kopya sürümü internete sızmıştı.

Bazı uygulama geliştiricileri de bilerek veya bilmeyerek "XcodeGhost" olarak nitelendirilen sahte geliştirme ortamını kullanınca, App Store'a birçok virüslü uygulama girmişti.

Mahkemeye sunulan belgelere göre, kötü amaçlı XcodeGhost yazılımını içeren 2500'den fazla uygulama App Store'da yayınlandı.

Apple ise, XcodeGhost uygulamalarını indiren kullanıcıları bilgilendirmiş ve ayrıca güvenliği ihlal edilen en popüler 25 uygulamanın listesini paylaşarak bu uygulamaları mağazadan kaldırmıştı.

Apple tarafından paylaşılan virüslü uygulamalar listesinde Angry Birds 2 ve WeChat gibi popüler uygulamalar da yer alıyordu.