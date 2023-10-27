14 yaşındaki öğrenci, cilt kanserini tedavi eden sabun geliştirdi 14 yaşındaki öğrenci, cilt kanserini tedavi eden bir kalıp sabun geliştirdi ve "Amerika'nın en iyi Genç Bilim İnsanı" unvanın sahibi oldu.

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14 yaşında bir öğrenci, cilt kanserini tedavi eden uygun fiyatlı bir kalıp sabun geliştirdiği için Amerika'nın En İyi Genç Bilim İnsanı seçildi .

ABD'de lise öğrencisi olan Heman Bekele, 2023 3M Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda diğer dokuz finalistle karşı karşıya geldi ve 25 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu.

Bekele, kanserle savaşmak için bağışıklık tepkisi oluşturan ve dendritik hücreleri yeniden etkinleştirdiği tespit edilen üç bileşeni tıbbi sabuna aşılayarak kanserle savaşan sabun yaptı.

Bekele'nın sabunu yalnızca cilt kanseriyle mücadeleye yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut tıbbi tedaviler için gereken 40 bin dolardan da tasarruf sağlıyor. Çünkü sabunun maliyeti yalnızca yarım dolar.

Bekele önümüzdeki beş yıl içinde bu yeniliği geliştirmeyi ve düşük maliyetli çözümü ihtiyaç sahibi topluluklara dağıtacak kâr amacı gütmeyen bir kuruluş oluşturmayı umuyor.

Sabun cilt kanseriyle nasıl mücadele ediyor

Genç, cilt kanserini araştırmaya ve bağışıklık tepkisini artırarak cildin korunmasına yardımcı olduğunu söylediği dendritik hücreler hakkında bilgi edindikten sonra projeyi hayata geçirdi.

Salisilik asit, glikolik asit ve tretinoinin olmak üzere üç bileşen, cildin dış katmanlarını parçalayabiliyor.

Bu, doğuştan gelen bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayan proteinlerin, dendritik hücrelere tutunan ve onları yeniden etkinleştiren deriye salınmasına izin veriyor.

Dendritik hücreler, enfekte hücrelerle savaşmak için beyaz kan hücreleriyle birleşiyor.

Bekele, ürünü cilt kanserini tedavi eden sabun veya SCTS olarak adlandırıyor ve reçeteyle birkaç günde bir cilde uygulanabileceğini söylüyor.

Gelecek planlarından da bahseden 14 yaşındaki genç, şu ifadeleri kullandı: