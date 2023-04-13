1400 euroya satılıyor! Dolandırıcılar Nokia 1100 modellerinin peşinde Nokia 1100 modellerindeki bir yazılım hatası nedeniyle dolandırıcılar, telefonları yüksek fiyata satın alıyor.

ensonhaber.com

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, günümüzde daha çok bilişim teknolojileri pazarına odaklanıyor.

Şirketin 20 yıl önce piyasaya sürdüğü Nokia 1100 modeli ise şu sıralar dolandırıcıların gözdesi olmuş durumda.

Nokia 1100 cep telefonları, bazı ülkelerde ikinci el satış sitelerinde hala yüksek fiyatlara alıcı buluyor.

Almanya'da üretilen Nokia 1100'ların fiyatları 400 eurodan 1400 euroya kadar çıkabiliyor.

Nokia 1100 modelleri neden yüksek fiyata satılıyor

2003 ve 2004'te Almanya'nın Bochum kentindeki Nokia fabrikasında üretilen RH-18 model 1100 cep telefonlarının yazılımındaki hata, bu telefonların başka numaralara gönderilen kısa mesajları alacak şekilde programlanabilmesine neden oluyor.

Bunu bilen dolandırıcılar, yüksek fiyatlar ödeyerek Nokia 1100 modellerini satın alıyor ve dolandırıcılık amaçlı kullanıyor.

Bu da çevrimiçi bankacılık sistemlerine gizli gizli sızmak isteyen dolandırıcıların, bankanın müşterilerine kısa mesaj aracılığı ile gönderdiği doğrulama kodlarını ele geçirmesine imkân tanıyor.

Nokia 1100 modellerindeki yazılım hatası, uzun bir süredir çoğu kişi tarafından biliniyor. 2009 yılında bir bilgi güvenliği şirketi olan Ultrascan, telefonun yazılımını araştırdı ve yazılım hatasını doğruladı.

O dönem konu ile alakalı açıklama yapan Nokia, yazılımlarında bir hata olduğu iddiasını kabul etmemiş ve dolandırıcılığın SIM kart kopyası ile gerçekleştiğini iddia etmişti.