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- 15 Mayıs'ta başlıyor: WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak?
15 Mayıs'ta başlıyor: WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak?
- Haber Merkezi
- 14.05.2021 - 15:12
- Güncelleme : 14.05.2021 - 15:13
WhatsApp’ın Türkiye dahil bazı ülkelerde önce 8 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini duyurduğu ancak kamuoyunda oluşan yoğun tepkiler nedeniyle 15 Mayıs’a ertelediği güncellemeyle ilgili sona yaklaşıldı.
Kullanıcılar, veri gizliliği ihlali nedeniyle paniğe kapılarak WhatsApp alternatifi uygulamalara yönelmişti. Ancak yine de WhatsApp popüleritesinden bir şey kaybetmedi.
WhatsApp'tan konuyla ilgili olarak yapılan son duyuruda, "Bu güncelleme nedeniyle 15 Mayıs'ta hiç kimsenin hesabı silinmeyecek veya WhatsApp'ın işlevselliğini kaybetmeyecek" denildi.
Kullanıcıların bir kısmı sözleşmeyi kabul ederken, kabul etmemiş olanlar ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 15 Mayıs'ta WhatsApp silinecek mi? WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak? 15 Mayıs'tan sonra WhatsApp'ta ne değişecek?
İşte merak edilen soruların yanıtlarını WhatsApp resmi olarak açıkladı.
15 MAYIS'TA WHATSAPP HESAPLARI NE OLACAK?
WhatsApp Sözleşmesi 15 Mayıs 2021 tarihinde tekrardan devreye girecek. Kullanıcıların önüne tekrar çıkacak. WhatsApp’tan kısıtlamalara yönelik ‘güncellenmiş bir liste geldi’.
İşte 15 Mayıs’tan sonra kullanıcıları bekleyecek kısıtlamalar:
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Şirket 15 Mayıs’ta gizlilik sözleşmesini yine kullanıcıların karşısına çıkartacak ancak bazı değişiklikler ile. Bu değişiklikler arasında ilk aşamada kullanıcıların bir yaptırım ile karşılaşması durumu söz konusu. Yani en son yapılan açıklamaya göre ‘herhangi bir hesap silinmeyecek’ ya da ‘kapatılmayacak’.
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Gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar ilk etapta ciddi bir kısıtlama ile karşılaşmayacak ancak bir süre sonra kısıtlamaların dozajı artacak.
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WhatsApp'ın söylediğine göre kabul etmeyen kullanıcılar yeni bildirimler alarak 'sözleşmeyi kabul etmesi' hatırlatılacak. Bir süre sonra bazı kullanıcılar kısıtlamalarla karşılaşmaya başlayacak. Yani aynı anda bütün kullanıcılar benzer kısıtlamaları yaşamayacak, zamana yayılacak.
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Yeni dönemde sözleşmeyi kabul etmeyecek kişiler önce sohbetlere ve kişi listesine olan erişimlerini kaybedecek. Bu noktada yine de gelen telefon aramaları ya da görüntülü konuşmalara ulaşım sağlanacak.
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Bir bu kısıtlama ile karşı karşıya kalacak olan kabul etmeyen kullanıcılar bir sonraki aşamada yalnızca mesajları okuyabilecekler ya da bildirimlere bakabilecek.
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Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin ardından, gelen aramaları veya bildirimleri alamayacak olan kullanıcılar mesaj ve arama yapamayacaklar. Bu durumda kullanıcılar uygulamayı tamamen kullanamayacak.
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Her ne kadar kısıtlamaları daha gevşettiği düşünülse de en nihayetinde sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar ilerleyen süreçte uygulamayı kullanamayacak.