15 Mayıs'ta başlıyor: WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak?

WhatsApp’ın yeni gizlilik politikası bilindiği üzere 15 Mayıs tarihinde yürürlüğe giriyor. Sözleşmeyi kabul etmeyenlerin aklında ise tek bir soru: WhatsApp 15 Mayıs'ta ne olacak?

WhatsApp’ın Türkiye dahil bazı ülkelerde önce 8 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini duyurduğu ancak kamuoyunda oluşan yoğun tepkiler nedeniyle 15 Mayıs’a ertelediği güncellemeyle ilgili sona yaklaşıldı.

Kullanıcılar, veri gizliliği ihlali nedeniyle paniğe kapılarak WhatsApp alternatifi uygulamalara yönelmişti. Ancak yine de WhatsApp popüleritesinden bir şey kaybetmedi.

WhatsApp'tan konuyla ilgili olarak yapılan son duyuruda, "Bu güncelleme nedeniyle 15 Mayıs'ta hiç kimsenin hesabı silinmeyecek veya WhatsApp'ın işlevselliğini kaybetmeyecek" denildi.

Kullanıcıların bir kısmı sözleşmeyi kabul ederken, kabul etmemiş olanlar ise son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 15 Mayıs'ta WhatsApp silinecek mi? WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak? 15 Mayıs'tan sonra WhatsApp'ta ne değişecek?

İşte merak edilen soruların yanıtlarını WhatsApp resmi olarak açıkladı.

15 MAYIS'TA WHATSAPP HESAPLARI NE OLACAK?

WhatsApp Sözleşmesi 15 Mayıs 2021 tarihinde tekrardan devreye girecek. Kullanıcıların önüne tekrar çıkacak. WhatsApp’tan kısıtlamalara yönelik ‘güncellenmiş bir liste geldi’.

İşte 15 Mayıs’tan sonra kullanıcıları bekleyecek kısıtlamalar: