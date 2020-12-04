Sizleri 2009 yılına götürüyoruz ve 155 yolcu taşıyan bir uçağın, New York'taki Hudson nehrine imkansız inişinde yaşananlara daha yakından bakıyoruz.

Teknoloji Tarihi - 10.Bölüm: "155 yolcunun Hudson nehrine imkansız inişi"

15 Ocak 2009'da Amerikan havayollarına ait 1549 sefer sayılı Airbus A320 uçağının, New York'un LaGuardia Havalimanı'ndan (LGA) Kuzey Karolina'daki Charlotte Douglas Havalimanı'na (CLT) uçması planlandı.

Uçağın pilot koltuğunda ise 1980'den beri ticari havayolu ve savaş pilotu olan 57 yaşındaki Chesley B. Sullenberger vardı. Toplam 19 bin 663 uçuş saatini ve Airbus A320'de 4 bin 765 saatini geride bırakan pilot, bu konuda oldukça deneyimliydi.

İkinci pilot olarak ise 47 yaşındaki Jeffrey Skiles görev yapıyordu. Toplamda 20 bin 727 uçuş saatine sahip Skiles, Airbus A320 için henüz yeni sayılırdı ve bu uçakta sadece 27 saatlik bir uçuş süresi vardı. İki pilotun haricinde ise uçakta 155 yolcu ve üç uçuş görevlisi yer alıyordu.

KALKIŞ

1549 sefer sayılı uçuş, LaGuardia'nın 4 numaralı pistinden kuzeydoğuya, ikinci pilot Jeffrey Skiles yönetiminde kalktı. Saat 15:25'te mürettebat, 700 feet (210 m) yükseklikte olduğunu ve yükselmeye devam ettiklerini aktardı.

GÖRÜNMEZ KAZA

Saat 15:27'de uçak; 2.818 feet (859 m) yükseklikte ve LaGuardia'nın 7.2 km kuzeybatısında yer alırken uçan bir Kanada Kaz sürüsüne çarptı. Aniden alev alan uçağın iki jet motoru daha sonra tamamen devre dışı kaldı. Kokpitte ise çarpmanın etkisiyle bir panik havası yaşandı.

İkinci pilot Skiles, motorları yeniden başlatma prosedürüne danışırken, uçağın kontrolünü birinci pilot Sullenberger devraldı. Uçağın momentumu nedeniyle bir süre daha yükselmeye devam eden Sullenberger, 930 metre yükseklikten yere doğru süzülmeye başladı.

Sullenberger, New York Terminal Radar Yaklaşım Kontrolü (TRACON) ile telsizle iletişim kurdu ve "Kuşlara çarptık. Her iki motor da itiş gücünü kaybetti. Kalktığımız yer olan LaGuardia Havalimanı'na geri dönüyoruz." dedi.

Hava trafik görevlisi, LaGuardia'daki tüm kalkışların durdurulmasını emretti ve Sullenberger'i o havaalanının 13 numaralı pistine inmesi için yönlendirdi. Kaptan pilot daha sonra geri dönemeyeceğini anlayarak, New Jersey'nin Teterboro Havaalanına inmek için izin istedi.





İMKANSIZ İNİŞ

Daha sonra uçağın Teterboro ya da LaGuardia'ya gidemeyeceğini anlayan Sullenberger, telsizle "Bunu yapamayız. Hudson nehrinde olacağız." dedi. Bu konuşmadan sonra hava trafik görevlileri, Hudson Nehri'ndeki gemileri uyarmak için hemen Sahil Güvenlik'e telsizle haber verdi.

Saat 15:30 civarlarında New York'un ikonik George Washington Köprüsü'nden 1549 sefer sayılı uçuşa ait olan Airbus A320 uçağı göründü. Uçak, nehre 270 metre kadar alçaldığında yolculara "çarpışmaya hazır olun" uyarısı yapıldı.

Anonstan yalnızca 1 dakika sonra pilot, saatte 230 kilometre hızla giden uçağı Hudson nehrine indirmeyi başardı. Kaptan Sullenberger, 11 derecelik tam optimal açıyla önce kuyruğun suyla temas etmesini sağladı ve böylece uçağın dik bir şekilde inerek parçalanmasını engelledi.

Uçağın burnunu düşürmeden hava hızını korumayı başaran Sullenberger ve Skiles, uçağı nehre indirdikten sonra kokpit kapısını açtı ve tahliye emri verdi. Okyanusa inmenin neden olduğu tahribat ve açılan uçak kapıları, içeriye su girmesine neden oldu.

Görsel: Kanat üzerinde tahliye olmayı bekleyen yolcular

Uçak kuyruktan yavaş yavaş batmaya başladığında bazı yolcular kanatlarda ve bazı yolcular da kaydıraklarda -7 derece soğukta tahliye olmayı bekledi.

Pilot Sullenberger, nehre inmenin yanı sıra, aynı zamanda teknelere de yakın inmeyi başarmıştı. Bu imkansız inişten yalnızca 3 dakika 40 saniye sonra kurtarma feribotları uçağın yanına yanaştı ve ardından ABD Sahil Güvenlik botları geldi.

Helikopterler ve dalgıçlar, havadan ve sudan yolcuları takip etti ve herhangi bir kayıp olup olmadığını gözlemledi. Saat 15:55'te uçağın neredeyse tamamı su dolmuştu ve kurtarılan son kişi Kaptan Sullenberger, içeride başka yolcunun olmadığına dair güvence verdi.

Olayın hemen ardından yolcuların 78'i hastaneye kaldırıldı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

SONRASI...

New York Eyaleti Valisi David Paterson, bu imkansız başarıya "Hudson'daki mucize" adını verdi. Dönemin başkanı George Bush, uçuş ekibinin kahramanlarıklarını her defasında dile getirdi.



22 Ocak 2009'da, Hava Pilotları ve Hava Yolcuları Birliği , mürettebatı olağanüstü havacılık başarısı için nadiren verilen Usta Madalyası ile ödüllendirildi. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, mürettebata şehrin anahtarlarını takdim etti.

Amerikan havayolları ise tüm yolculara bir özür mektubu ve kaybolan valizleri için 5 bin dolarlık tazminat verdi. Ayrıca şirket, yolcuların dava açmaması için 10 bin dolar daha teklif etti.





Daha sonra uzmanların yaptığı uçuş simülasyonları, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Eğer uçak, kaz sürüsüne çarptıktan sonra LaGuardia'ya veya Teterboto'ya dönmeye çalışsaydı, uçak havaalanına varamadan yere çakılacak ve tüm yolcularla birlikte yerdeki onlarca insan da yaşamını yitirecekti.

Kazaya sebebiyet veren Kanada Kazlarını daha sonra kötü bir son bekliyordu. 2009 yılında, New York çevresindeki 17 yerde 1.235 Kanada kazı öldürüldü ve 1.739 kaz yumurtası da yok edildi. Bugüne kadar, benzer bir kazanın olmasını önlemek için bölgede 70 binden fazla kuş öldürüldü.

Şimdi sizleri, bu imkansız inişin videosuyla baş başa bırakalım...

Airbus A320 uçağının Hudson nehrine inişi

Kaynak: Interesting Engineering, Ensonhaber

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