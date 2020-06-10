157 günde bir tekrar eden 8 yıllık uzay sinyali

157 günde bir tekrar eden 8 yıllık uzay sinyali

İngiliz bilim insanları, 2012 yılında keşfedilen ve uzaydan gelen ‘FRB 121102’ isimli sinyalin, 157 günlük döngüye sahip olduğunu tespit etti.

Bilim insanları, uzayla ilgili çalışmalarına devam ederken zaman zaman şaşırtıcı derecede gizemli bulgulara ulaşıyor.

2012 yılında keşfedilen ve uzaydan gelen ‘FRB 121102 isimli sinyal de bu gizemli bulgulardan bir tanesi.

157 GÜNDE KENDİNİ TEKRARLIYOR

İngiliz bilim insanları, ‘FRB 121102’ isimli hızlı radyo patlaması (FRB) sinyalinin 157 günlük bir döngüye sahip olduğunu keşfetti.

3 milyar ışık yılı uzaklıktaki cüce bir gök adadan geldiği belirlenen sinyalin nasıl ortaya çıktığına dair henüz kesin bir sonuca ulaşılamadı.

KOMPLO TEORİLERİ ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Bilim insanları, sinyalin kaynağını bulamayınca bazı komplo teorileri de ortaya çıkmaya başladı.

Bazı uzay meraklıları, bu patlamaların uzaylı teknolojisinden geldiğini öne sürerken, bazı meraklılar ise yıldızların çarpışması sonucu bu şekilde sinyal oluşabileceğine inanıyor.

Manchester Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılar, söz konusu sinyalin büyük bir yıldızın, bir nötron yıldızının veya bir kara deliğin yörünge hareketlerinin bir sonucu olabileceğine innaıyor.