16 atomdan oluşan dünyanın en küçük motoru

İsviçreli bilim insanları, 16 atomdan oluşan dünyanın en küçük motorunu üretmeyi başardı.

Büyük ölçekli motorlar gibi hareket eden ve sabit parçalardan oluşan, dünyanın en küçük motoru üretildi.

İsviçreli bilim insanları tarafından yapılan ve yalnızca 16 atomdan oluşan motor, tıpkı diğer motorların yaptığı gibi enerjiyi harekete dönüştürebiliyor.

YALNIZCA 16 ATOM KULLANILDI

Motorun sabit parçaları 6 paladyum atomu ve piramit şeklindeki 6 galyum atomunun birleşiminden oluşuyor. Motorun hareketli kısmı ise 4 asetilen atomundan meydana geliyor.

Motorun boyutuysa bir nanometreden daha küçük. Daha anlaşılır bir ifadeyle, bir insanın saç telinin çapından yüz bin kat daha küçük.

Motorun çalışması için gerekli enerji, hem termik hem de elektrikli enerjisiyle sağlanabiliyor. Ancak mini motor, elektrikli enerjisiyle daha performanslı çalışıyor.

Araştırmacılar deneylerinde, oda sıcaklığında motorun hareketli parçasının ileri geri hareket ettiğini tespit etti.

Ancak motora Taramalı Elektron Mikroskobu ile elektrik akımı verildiğinde, hareketli parça tek bir yöne doğru yüzde 99 kararlılıkla dönüyor.

Araştırmacılara göre yeni atom motoru, elektrik enerjisiyle istikrarlı bir hareket sağladığı için daha önce yapılan atom motorlarından daha kullanışlı.

Motorun bu hareketi sadece nano ölçekli makineleri hareket ettirmekte değil, aynı zamanda yine nano ölçekte enerji üretmek için de kullanılabilir.