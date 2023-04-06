17 ülkede eş zamanlı yapıldı! Şifreleri çalan bilgisayar korsanlarına operasyon

Kullanıcıların Facebook, Paypal, Amazon ve Netflix gibi sitelerde kullandıkları şifreleri çalan "Genesis Pazarı" adlı şebekeye eş zamanlı operasyon yapıldı.
NTV'nin haberine göre, "Kurabiye Canavarı" adı verilen operasyon İngiliz ve Alman emniyetiyle, FBI'ın öncülüğünde gerçekleşti.
17 ülkede eş zamanlı yapıldı
17 farklı ülkede yapılan 200 arama sonucunda 129 kişi gözaltına alındı.
Şebekenin 2 milyondan fazla kişiden çalınan, 80 milyondan fazla kullanıcı hesabına sahip olduğu açıklandı.
Bilgisayar korsanlarının çaldıkları hesapları dark web'de sattığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.