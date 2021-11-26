18 GB RAM'e sahip ilk telefon: ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition

Çinli teknoloji şirketi ZTE, 18 GB RAM kapasitesi sunan ilk telefon olma özelliğine sahip Axon 30 Ultra Aerospace Edition modelini tanıttı.

Geçtiğimiz süreçte akıllı telefonlarda yaşanan megapiksel savaşları, şu sıralar yerini RAM yarışına bıraktı. Artık piyasada bilgisayarlarla yarışan yüksek RAM'li modeller görüyoruz.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, RAM konusunda çıtayı artık zirveye çıkarmış durumda. Şirket, 18 GB RAM kapasitesi sunan ilk telefon olma özelliğine sahip modelini görücüye çıkardı.

ZTE AXON 30 ULTRA ÖZELLİKLERİ

6,67 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekranla gelen ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition, 144Hz yenileme hızı sunuyor.

Gücünü Snapdragon 888 modelinden alan telefon, 8 GB / 12 GB ya da 18 GB RAM ve 256 GB / 1 TB depolama seçeneklerine sahip.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Bu kamera kurulumunda; 64 MP Sony IMX686 sensörlü ana kamera, 64 MP Samsung GW3 ultra geniş açılı kamera, 64 MP Samsung GW3 portre kamera ve 8 MP çözünürlük sunan bir telefoto kamera var. Ön kısımda ise 16 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

66 watt hızlı şarj destekli 4600 mAh batarya kapasitesine sahip ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition, Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.

Tüm bu özellikleriyle duyurulan ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition'ın 18 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı 1.095 dolar olarak açıklandı.



