18 yaşındaki Oliver Daemen, Jeff Bezos'a uzay yolculuğunda eşlik edecek

Daemen, 10 dakika sürmesi beklenen yolculukta uzaya çıkan en genç kişi olarak kayıtlara geçecek.

Jeff Bezos'un havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ile uzaya gidecek bir yolcu daha belli oldu.

20 Temmuz'da Bezos'a uzay yolculuğunda eşlik edecek kişinin Oliver Daemen olduğu açıklandı.

18 YAŞINDA UZAYA ÇIKACAK

Hollanda'da yaşayan 18 yaşındaki Oliver Daemen, fizik ve inovasyon yönetimi okumak için Utrecht Üniversitesi'nde eğitim almaya başlayacak.

Daemen, açık artırma ile 28 milyon dolara satılan koltukta Bezos'a eşlik edecek ve "uzaya çıkan en genç kişi" unvanının sahibi olacak.

4 YAŞINDAN BERİ...

Jeff Bezos ile uzaya gidecek diğer isimler; Amerikalı milyarderin kardeşi Mark Bezos ve kadın pilot Wally Funk.

Blue Origin CEO'su Bob Smith, yaptığı açıklamada, "Bu, New Shepard için ticari operasyonların başlangıcını işaret ediyor. Oliver, uzaya giden bir yol inşa etmemize yardımcı olacak yeni nesil insanları temsil ediyor." dedi.

Uçuşun “4 yaşından beri uzaya, Ay'a ve roketlere hayran olan Oliver için bir rüyayı gerçekleştireceği” belirtildi.

"HAYATIMIN EN ÖZEL 10 DAKİKASI OLACAK"

Geçen yıl liseden mezun olan 18 yaşındaki Oliver Daemen, özel pilot lisansını almak için eğitimine bir yıl ara verdi.

Daemen, eylül ayında üniversite eğitimine başlayacak. Hollanda basınına konuşan Daemen, "Bu, bir rüyanın gerçekleşmesi." dedi.

"Geçen hafta Blue Origin'den şaşırtıcı bir telefon gelene kadar bunu hiç beklemiyordum." diyen Daemen, uzay yolculuğu için "İnanılmaz derecede havalı. Uzaya uçuş sadece 10 dakika sürüyor ama hayatımın en özel 10 dakikası olacağını şimdiden biliyorum." ifadelerini kullandı.