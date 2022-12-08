2 milyon kez indirilen 4 uygulamada virüs tespit edildi

2 milyon kez indirilen 4 uygulamada virüs tespit edildi

Güvenlik uzmanları, Android işletim sisteminde dolaşan zararlı uygulamaları paylaştı.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Google'ın tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara yenileri eklendi.

2 milyon kez indirilen uygulamalarda virüs var

Bir güvenlik firması, Google Play uygulama mağazasında kullanıcı verilerini çalabilen tehlikeli kötü amaçlı yazılımlarla dolu bir grup uygulama keşfetti. Dr Web antivirüs tarafından keşfedilen uygulamalar, 2 milyondan fazla indirildi.

Kötü amaçlı yazılım yüklü uygulamalardan bazıları Google Play'den kaldırıldı, ancak hala kullanıcıların telefonlarında yer alabilirler.

Virüs tespit edilen uygulamalar

Uygulamalardan biri olan TubeBox, 1 milyondan fazla kez indirildi ve uygulama, kullanıcıların video ve reklam izleyerek para kazanmasına yardımcı olmayı vadediyor.

Dr Web, bu uygulamanın yapımcılarının kurbanlarını mümkün olduğu kadar uzun süre oyalamaya çalıştıklarını, böylece video ve reklamları izlemeye devam ederek kendileri için değil dolandırıcılar için para kazanmaya çalıştıklarını belirtiyor.

Fast Cleaner & Cooling Master adlı başka bir uygulama, Google Play'de bir işletim sistemi 'optimizasyon aracı' olarak mevcuttu.

Gerçekte uygulama, etkilenen bir cihazda reklamlar görüntüler veya bir proxy sunucusu başlatır ve arka planda geliştiricilere para kazandırmak için çalışır. Bu uygulama ise toplamda 500 binden fazla indirildi.

Dr Web ayrıca Android.FakeApp truva atı ailesine sahip uygulamalar da buldu. Bu sahte uygulamalar, kullanıcıların tehlikeli anketlere katılmasını, hesap kaydetmesini ve kişisel bilgilerini toplamak için başvuru göndermesini sağlamak için tasarlandı. Bu kategoriye giren zararlı uygulamalar ise şöyle: