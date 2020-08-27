2 TB depolama kapasitesine sahip PlayStation 5'in fiyatı ortaya çıktı

PlayStation 5'in 2TB depolama kapasitesine sahip sürümü, oldukça yüksek bir fiyatla bir e-ticaret sitesinde listelendi.

Sony, 11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı.

Her ne kadar Sony, etkinlik sırasında fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilere yer vermese de PlayStation 5'in fiyatı ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

PlayStation 5’in 825 GB dahili SSD depolama alanıyla geleceği zaten biliniyor. Ancak günümüzde piyasaya çıkan oyunların oldukça fazla yer kaplaması, Sony'yi de harekete geçirmiş durumda.

2 TB KAPASİTELİ PLAYSTATION 5 ORTAYA ÇIKTI

Alman e-ticaret sitesi Otto, 2 TB depolama kapasitesine sahip PlayStation 5 modelini listeledi. Her ne kadar bu model, depolama alanıyla birçok oyuncuyu memnun edecek olsa da fiyatı dudak uçuklatıyor.

2 TB PlayStation 5 için gösterilen 974 euroluk fiyat, ülkemizdeki vergilerle birlikte 12 bin liranın üzerine çıkabilir.

PLAYSTATION 5 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Şimdiye dek PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili Sony cephesinden herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ancak oyun konsollarıyla ilgili güvenilir sızıntılarıyla ünlenen Roberto Serrano, PlayStation 5'in 13 Kasim'da satışa çıkacağını ve fiyatının 399 eurodan başlayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, ülkemizde faaliyet gösteren teknoloji mağazalarından bir tanesi, PlayStation 5'i 7 bin 999 satış fiyatıyla listelemişti.