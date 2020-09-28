200 metre uzunluğundaki göktaşı, 29 Eylül'de Dünya'nın yakınından geçecek

NASA, bir süredir takip edilen 200 metre uzunluğundaki bir göktaşının 29 Eylül Salı günü Dünya'ya en yakın konumundan geçeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, 2020 QG diye bilinen bir göktaşının Dünya'dan daha önce görülmemiş bir yakınlıktan geçtiğini belirten NASA, söz konusu göktaşının Hint Okyanusu'nun güneyinden sadece 2 bin 945 kilometre yüksekten geçerek uzaklaştığını duyurmuştu.

Şimdi ise yeni bir açıklama yapan NASA, 200 metre uzunluğundaki 2020 PM7 adlı göktaşının 29 Eylül'de Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı.

SANİYEDE 8.3 KİLOMETRELİK HIZLA GEÇECEK

Yapılan araştırmalara göre, dev göktaşının saniyede 8,3 kilometre gibi bir hızla Dünya'nın yörüngesine doğru ilerlediği kaydedildi. Bu rakam, göktaşının Dünya çevresinde bir turunu 1 saatte tamamlayabileceği anlamına geliyor.

DÜNYA İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Her ne kadar NASA, 2020 PM7 isimli göktaşını Dünya'ya yakın cisim (NEO) olarak değerlendirse de göktaşı gezegenimiz için herhangi bir tehlike oluşturmuyor.

NASA'ya göre göktaşı, Dünya'ya en yakın konuma geleceği anda gezegenimizden 2,8 milyon kilometre uzakta yer alacak.

Ayrıca uzay ajansı, Dünya'ya 7.5 milyon kilometreden daha fazla yaklaşan cisimleri "potansiyel olarak tehlikeli" sınıfına sokuyor.



