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    200 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

    Bilim insanları, 201 ila 252 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili ortaya çıkardıklarını açıkladı.
    • 01.09.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 14:39
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    200 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

    Yale Üniversitesi'nden Dr. Chris Griffin ve bir grup bilim insanı, Zimbabve'de 201 ila 252 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili bulduklarını açıkladı.

    AA'da yer alan habere göre, bulunan fosilin Afrika'da şimdiye kadar bulunan en eski fosil olduğu belirtildi.

    Afrika'nın şimdiye kadar bulunan en eski dinozor fosiline "Mbiresaurus" ismi verildiği ve bu ismin Zimbabve'nin Mbire bölgesinden esinlendiği bilgisi paylaşıldı.

    Haftalar süren kazı çalışmasına, Griffin liderliğindeki bilim insanlarının yanı sıra Zimbabve Doğa Tarihi Müzesi'nden bilim insanları da destek verdi.

    Daha önce de bulunmuştu

    Son olarak 2018'de Arjantin'de, 201 ila 237 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev dinozor fosili keşfedilmişti.

    dinozor

    dinozor


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