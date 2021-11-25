200 MP kamera kullanacak ilk telefon belli oldu

200 MP kamera kullanacak ilk telefon belli oldu

Güvenilir bir kaynak, 200 megapiksel kamerayla donatılmış ilk akıllı telefonun Motorola tarafından piyasaya sürüleceğini söyledi.

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda piyasaya çıkardığı telefonlarla adeta megapiksel savaşına girdi.

Fotoğraf kalitesinden çok, artık bir pazarlama stratejisine dönüşen megapiksel değerlerinde her geçen yıl çıta yükseliyor.

Örneğin Güney Koreli üretici Samsung, geçtiğimiz eylülaayında ISOCELL HP1 isimli 200 MP akıllı telefon kamera sensörünü tanıtmıştı.

İLK MOTOROLA KULLANACAK

Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarının başında gelen Ice Universe, Twitter hesabında Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörüne sahip ilk akıllı telefonun, Lenovo'nun yan kuruluşu Motorola tarafından piyasaya sürüleceğini açıkladı.

200 megapiksellik Samsung ISOCELL HP1 kamera sensörünün, ilk olarak aralık ayında tanıtılması planlanan Moto Edge X modelinde karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Xiaomi ise 200 megapiksel kameralı akıllı telefonunu gelecek yılın ikinci yarısında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Güney Koreli dev Samsung'un aynı sensöre sahip telefonu, muhtemelen 2023 yılında tanıtılacak Galaxy S23 Ultra modeli olacak.