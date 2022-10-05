200 MP kameralı Xiaomi 12T Pro tanıtıldı

Xiaomi, merakla beklenen 12T serisini tanıttı. Serideki Xiaomi 12T Pro, 200 MP kamerası ile dikkat çekiyor.

Samsung, geçtiğimiz yıl eylül ayında ISOCELL HP1 isimli 200 MP akıllı telefon kamera sensörünü tanıtmıştı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Xiaomi Mi 12T serisinin 200 megapiksel ana kameraya sahip olacağını duyurmuştu.

Şimdi ise Xiaomi, merakla beklenen 12T serisini tanıttı ve 200 MP kameralı 12T Pro modeli karşımıza çıktı.

Xiaomi 12T ve 12T Pro özellikleri

Her iki telefonun tasarımı ve kullandığı ekranlar aynı. Ancak iki telefon, kamera ve işlemci konusunda birbirlerinden ayrılıyor.

Xiaomi 12T ve 12T Pro; 2712 x 1220 piksel çözünürlüğe sahip 6.67 inç büyüklüğündeki OLED ekran kullanıyor. 120Hz yenileme hızı sunan bu ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Xiaomi 12T Pro'da Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti bulunurken, Xiaomi 12T'de ise MediaTek Dimensity 8100 yer alıyor.

Xiaomi 12T modelinde 8GB RAM ve 128GB/256 GB depolama seçenekleri yer alırken, Pro modelinde ise 8GB/12GB RAM ve 128GB/256 GB depolama seçenekleri karşımıza çıkıyor.

Xiaomi 12T Pro 200 MP kamera ile geliyor

Xiaomi 12T ve 12T Pro, üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Ancak telefonlarda, farklı kamera sensörleri kullanılıyor.

Xiaomi 12T Pro'da 1/1.22" sensör boyutuna sahip f/1.69 diyaframlı 200 MP çözünürlüğündeki Samsung ISOCELL HP1 kamera sensörü yer alıyor.

Xiaomi 12T'de ise 1/1,67 inç sensör boyutuna sahip f/1.7 diyaframlı 108 MP çözünürlüğündeki Samsung ISOCELL HM6 kamera sensörüne yer veriliyor.

Öte yandan, her iki telefonda da f/2.2 diyaframlı 8 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 diyaframlı 2 MP makro kamera ve f/2.2 diyafram değerine sahip 20 MP ön kamera bulunuyor.





Android 12 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak Xiaomi 12T ve 12T Pro modellerinde 120W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya yer alıyor. 120W hızlı şarj ile telefonlar, 19 dakikada tamamen şarj olabiliyor.

Xiaomi 12T serisi fiyatlar

Xiaomi 12T serisi, 13 Ekim'den itibaren küresel çapta satışa sunulacak. Türkiye'ye de gelecek telefonlardan Xiaomi 12T 599 eurodan, Xiaomi 12T Pro ise 749 eurodan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.