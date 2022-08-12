200MP kameralı ilk telefon Motorola X30 Pro tanıtıldı

Motorola dünyanın ilk 200 megapiksel kameralı akıllı telefonunu tanıttı.

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda piyasaya çıkardığı telefonlarla adeta megapiksel savaşına girdi.

Fotoğraf kalitesinden çok, artık bir pazarlama stratejisine dönüşen megapiksel değerlerinde her geçen yıl çıta yükseliyor.

Örneğin Güney Koreli üretici Samsung, geçtiğimiz yıl eylül ayında ISOCELL HP1 isimli 200 MP akıllı telefon kamera sensörünü tanıtmıştı.

Dünyanın 200 MP kameralı ilk telefonu Motorola'dan

Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörüne sahip ilk akıllı telefon, Lenovo'nun yan kuruluşu Motorola tarafından tanıtıldı.

6,67 inç FHD+ 144 Hz HDR10+ OLED ekranla karşımıza çıkan Motorola X30 Pro, gücünü Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden alıyor.





200MP (Samsung ISOCELL HP1) + 50MP ultra geniş açı + 12MP telefoto (Sony IMX663) olmak üzere üçlü arka kameraya sahip telefonun ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilmiş 60 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Motorola X30 Pro, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB/512GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak.

50W kablosuz hızlı şarj, 125W kablolu hızlı şarj destekli 4610 mAh bataryaya sahip telefonun satış fiyatı ise 8GB/128GB modelimde 548 dolar, 12GB/512GB modelinde ise 668 dolardan başlıyor.



