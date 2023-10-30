2010 yılında And Dağları üzerinde tespit edilen tabak şeklindeki nesnenin ne olduğu ortaya çıktı Bilim insanları, Şili üzerinde tabak şeklindeki bir nesneyi gösteren görüntüyü yeniden analiz etti ve ne olduğunu ortaya çıkardı.

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Bilim insanları, 2010 yılında And Dağları üzerinde tespit edilen yaklaşık 60 metrelik "tabak" şeklindeki nesneyi yeniden analiz etti.

2010 yılında gün boyunca kırmızımsı bulutların arasında asılı duran turuncu nesne, o zamanlar oldukça tartışılmıştı.

Şili üzerinde çekilen dev nesne, yeni yapılan çalışmada uzaylı avcılar tarafından "kimliği belirlenemeyen bir UFO" olarak tanımlandı .

Görüntü, bulutların arkasına gizlenmiş parlak turuncu bir nesneyi gösteriyor gibi görünüyordu ve 2010 yılında And Dağları'nda piknik yapan bir aile tarafından çekilmişti.

Vaka yeniden açıldı

Anormal Olaylarla İlgili Ulusal Havacılık Raporlama Merkezi (NARCAP) aynı yıl bu olayı araştırdı, ancak bilim insanları, garip olayları kanıtlamaya veya çürütmeye çalışan yeni bir belgeselin parçası olarak vakayı yeniden açtı.

NARCAP raporuna göre, beyaz bulutların arasından parlayan güneşi ve solda kırmızımsı bulutlardan oluşan bir şeridi gösteren görüntü, aynı zamanda ilginç bir turuncu nesneyi de barındırıyor.

O zamanlar Şili hükümeti, fotoğrafı havacılık güvenliğini araştıran havacılık profesyonellerinden oluşan bir danışman olan NARCAP ile paylaştı.

Örgütün başkanı Ted Roe, görüntünün uzun bir analizini yaparak 2 Temmuz 2010'da 23 sayfalık bir rapor yayınladı ve bu görüntüde bir "anormallik" olduğunu söyledi. Ardından bu tartışmalar zamanla sonlandı.

Gerçek bir UFO

Günümüzde ise bu görüntü, The History Channel'ın "Kanıt Ortada" programında yer aldı; burada uzmanlar "nesne" ile hiçbir kamera efektinin ilişkilendirilmediğini belirledi ve nesnenin "gerçek bir UFO" olduğu sonucuna vardı.

Rapor, UFO'nun bir kısmının sirüs veya sirrokümülüs bulutları tarafından engellenmiş gibi göründüğünü ve bu durumun nesnein gerçek boyutunu hesaplamayı zorlaştırdığını söylüyor.

Ancak NARCAP, nesnenin 60 metreden daha uzun bir alana yayılabileceğine inanıyor.

Görüntünün kaynağı prizma etkisi mi

'Kanıt Ortada' bölümünde gökbilimci ve video efekt tasarımcısı Mark de Antonio, tuhaf oluşumun prizma etkisinin sonucu olabileceğini de söyledi.

Etki, güneş atmosferdeki buz kristallerine çarparak çarpıcı bir gökkuşağı oluşturduğunda ortaya çıkar.

De Antonio, "Ve benim görüşüme göre, görüntüde gördüğümüz şey bu." dedi. Ancak tüm uzmanlar Antonio ile aynı fikirde değil.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden meteorolog Juan Hernandez, görseldekiş nesnenin prizma etkisiyle açıklanamayacağını söylüyor.

Bir diğer uzman, Albany Üniversitesi'nden fizikçi Matthew Szydagis de Hernandez'in yanında yer alıyor ve şöyle diyor: