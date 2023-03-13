2012'de piyasaya sürülen CS:GO, Steam'de rekor kırdı 2012'de piyasaya sürülen CS:GO yıllar sonra Steam'de çevrimiçi oyuncu rekoru kırmayı başardı.

Counter-Strike: Global Offensive’in (CS:GO) çıkışının üzerinden 10 yılı aşkın bir zaman geçti ve artık oyuncular yeni CS oyununu bekliyor.

Valve’ın üzerinde çalıştığı yeni CS oyununun beta sürümünün, mart ayı içerisinde yayınlanacağı söyleniyor.

Neredeyse tamamlandığı belirtilen yeni CS oyununda, görsel kalitenin artması bekleniyor.

Valve, oyunda yeni oyun motoru Source 2'yi kullanacak. Aynı zamanda yeni CS, daha gelişmiş bir sunucu bağlantısı desteğiyle gelecek ve böylelikle gecikme düşürülecek.

CS:GO'ya olan ilgi arttı

CS:GO'nun yeni oyununun çıkacağına dair haberlerin gelmesinin ardından oyun adeta küllerinden doğdu.

2012'de Valve tarafından piyasaya sürülen Counter-Strike serisi, yıllar sonra bile güncelleme almamasına rağmen, Steam'de çevrimiçi rekoru kırdı.

Son olarak şubat ayında 1,32 milyondan fazla kişi aynı anda CS:GO oynarken, mart ayında bu rekor 1.4 milyon ile yenilendi.

NVIDIA'nın ekran kartı sürücülerinde tespit edilen kodlara göre, oyun CS:GO 2 adıyla piyasaya sürülebilir.

Önümüzdeki günlerde yeni Counter-Strike oyunu hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.