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    2020 Steam Ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın oyunu

    2020 Steam Ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın oyunu

    2020'nin en iyilerinin oyuncular tarafından belirlendiği 2020 Steam Ödülleri'nin kazananları açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 14:03
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    Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

    Oyun dünyası için heyecanlı bir sene geride kalırken, kullanıcı oylarıyla belirlenen 2020 Steam Ödülleri sahiplerini buldu.

    YILIN OYUNU: RED DEAD REDEMPTION 2

    Aralık 2019’da Steam oyuncularıyla buluşan Red Dead Redemption 2, Hades ve Doom Eternal'ı geçerek, Steam topluluğu tarafından sürpriz bir şekilde yılın oyunu ödülüne layık görüldü.

    Bununla birlikte 2020 sonlarına doğru satışa çıkan birçok iddialı oyun, kısıtlı zaman nedeniyle hiçbir ödül alamadı.

    Red Dead Redemption 2

    2020 STEAM ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

    2020 Steam Ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın oyunu #2

    Yılın Oyunu

    • Red Dead Redemption 2

    Yılın VR Oyunu

    • Half Life: Alyx

    Aşk ile Devam Ettirilen

    • Counter Strike: Global Offensive

    Arkadaşlarla Daha Zevkli

    • Fall Guys: Ultimate Knockout

    En Yenilikçi Oynanış

    • Death Stranding

    Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun

    • Red Dead Redemption 2

    Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

    • Apex Legends

    Üstün Görsel Stil

    • Ori and the will of the Wisps

    En İyi Oyun Müziği

    • Doom Eternal

    Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın

    • The SİMS 4

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