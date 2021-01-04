- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- 2020 Steam Ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın oyunu
2020 Steam Ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın oyunu
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 12:29
- Güncelleme : 04.01.2021 - 14:03
Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.
Oyun dünyası için heyecanlı bir sene geride kalırken, kullanıcı oylarıyla belirlenen 2020 Steam Ödülleri sahiplerini buldu.
YILIN OYUNU: RED DEAD REDEMPTION 2
Aralık 2019’da Steam oyuncularıyla buluşan Red Dead Redemption 2, Hades ve Doom Eternal'ı geçerek, Steam topluluğu tarafından sürpriz bir şekilde yılın oyunu ödülüne layık görüldü.
Bununla birlikte 2020 sonlarına doğru satışa çıkan birçok iddialı oyun, kısıtlı zaman nedeniyle hiçbir ödül alamadı.
2020 STEAM ÖDÜLLERİ KAZANANLARI
Yılın Oyunu
- Red Dead Redemption 2
Yılın VR Oyunu
- Half Life: Alyx
Aşk ile Devam Ettirilen
- Counter Strike: Global Offensive
Arkadaşlarla Daha Zevkli
- Fall Guys: Ultimate Knockout
En Yenilikçi Oynanış
- Death Stranding
Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun
- Red Dead Redemption 2
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
- Apex Legends
Üstün Görsel Stil
- Ori and the will of the Wisps
En İyi Oyun Müziği
- Doom Eternal
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın
- The SİMS 4