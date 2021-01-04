2020 Steam Ödülleri sahiplerini buldu: İşte yılın oyunu

2020'nin en iyilerinin oyuncular tarafından belirlendiği 2020 Steam Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

Oyun dünyası için heyecanlı bir sene geride kalırken, kullanıcı oylarıyla belirlenen 2020 Steam Ödülleri sahiplerini buldu.

YILIN OYUNU: RED DEAD REDEMPTION 2

Aralık 2019’da Steam oyuncularıyla buluşan Red Dead Redemption 2, Hades ve Doom Eternal'ı geçerek, Steam topluluğu tarafından sürpriz bir şekilde yılın oyunu ödülüne layık görüldü.

Bununla birlikte 2020 sonlarına doğru satışa çıkan birçok iddialı oyun, kısıtlı zaman nedeniyle hiçbir ödül alamadı.





2020 STEAM ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

Yılın Oyunu

Red Dead Redemption 2

Yılın VR Oyunu

Half Life: Alyx

Aşk ile Devam Ettirilen

Counter Strike: Global Offensive

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Fall Guys: Ultimate Knockout

En Yenilikçi Oynanış

Death Stranding

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun

Red Dead Redemption 2

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

Apex Legends

Üstün Görsel Stil

Ori and the will of the Wisps

En İyi Oyun Müziği

Doom Eternal

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