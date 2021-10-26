2020 yılında sera gazları rekor seviyeye çıktı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki ısı tutucu sera gazlarının 2020'de en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları artmaya devam ediyor ve buzullar yavaş yavaş yok oluyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de atmosferdeki sera gazı oranının önlenemez şekilde yükselmesi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki ısı tutucu sera gazlarının, 2011-2020 ortalamasının üzerindeki yıllık artış oranıyla 2020'de rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

WMO, en önemli sera gazı olan karbondioksit (CO2) konsantrasyonun 2020 yılında milyonda 413,2 parçaya ulaşarak rekor kırdığını ve bunun sanayi öncesi seviyeden yüzde 149 fazla olduğunu belirtti.

TÜM GAZLARIN ORANI YÜKSELİYOR

Diğer sera gazlarından metan, yüzde 262 ve nitröz oksit yüzde 123 ile 1750 yıllarındaki düzeyden daha yüksek seviye ulaştı.

SICAKLIKLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

WMO, emisyonlar devam ettiği süre boyunca, küresel sıcaklığın yükselmeye devam edeceğini aktardı.

CO2'nin uzun ömrü göz önüne alındığında, emisyonlar hızla net sıfır seviyesine düşse bile halihazırda gözlemlenen sıcaklık seviyesi birkaç on yıl boyunca devam edecek.

2050 ÖLÜMCÜL OLACAK

Northern Arizona Üniversitesi'nde görev alan bilim insanlarına göre, sıcaklıkların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde, 2050 yılına geldiğimizde insan eliyle salınan karbonun etkileri de zirveye ulaşacak ve ölümcül bir hal alacak.,