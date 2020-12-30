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    2020'de Instagram'da en çok beğeni alan 10 fotoğraf

    Bu yıl Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraflar belli oldu. İşte Kylie Jenner'dan Cristiano Ronaldo'ya, beğeni rekoru kıran 10 paylaşım.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 12:04
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 13:22
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    2020'de Instagram'da en çok beğeni alan 10 fotoğraf

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği kısıtlamalar nedeniyle 2020, sosyal medyada en fazla zaman geçirdiğimiz yıl olarak kayıtlara geçti.

    Peki oldukla kötü olaylara sahne olan 2020'de, Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımları hiç merak ettiniz mi?

    En beğenilen fotoğraflarda, 2020'nin önemli kayıpları Kobe Bryant ve Maradona ile çekilen fotoğraflar da var. İşte Kylie Jenner'dan Cristiano Ronaldo'ya, beğeni rekoru kıran 10 paylaşım.

    1. CRISTIAONO RONALDO'NUN MARADONA PAYLAŞIMI- 19.6 MİLYON

    Cristiano ronaldo

    2. CHADWICK BOSEMAN'IN ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULAYAN PAYLAŞIM - 19.1 MİLYON

    chadwick boseman

    3. MESSI'NİN MARADONA PAYLAŞIMI - 16. 3 MİLYON

    2020 de Instagram da en çok beğeni alan 10 fotoğraf #3

    4. KYLIE JANNER'DAN TRAVIS SCOTT'A DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI - 15.9 MİLYON

    KYLIE JANNER

    5. LEBRON JAMES'İN KOBE BRYANT PAYLAŞIMI - 15.4 MİLYON

    LEBRON

    6. ARIANE GRANDE'NİN EVLİLİK TEKLİFİ DUYURUSU - 15.4 MİLYON

    GRAMDE

    7. KYLIE JENNER'IN KIZI STORMI - 15.3 MİLYON

    kylie

    8. YİNE KYLIE JENNER'IN KIZI STORMI - 14.5 MİLYON (56 MİLYON İZLENME)

    2020 de Instagram da en çok beğeni alan 10 fotoğraf #8

    9. RONALDO'DAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI - 14.3 MİLYON

    RONALDO

    10. KYLIE JANNER VE TRAVIS SCOTT - 14.2 MİLYON

    kylie janner

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