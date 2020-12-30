2020'de Instagram'da en çok beğeni alan 10 fotoğraf

2020'de Instagram'da en çok beğeni alan 10 fotoğraf

Bu yıl Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraflar belli oldu. İşte Kylie Jenner'dan Cristiano Ronaldo'ya, beğeni rekoru kıran 10 paylaşım.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği kısıtlamalar nedeniyle 2020, sosyal medyada en fazla zaman geçirdiğimiz yıl olarak kayıtlara geçti.

Peki oldukla kötü olaylara sahne olan 2020'de, Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımları hiç merak ettiniz mi?

En beğenilen fotoğraflarda, 2020'nin önemli kayıpları Kobe Bryant ve Maradona ile çekilen fotoğraflar da var. İşte Kylie Jenner'dan Cristiano Ronaldo'ya, beğeni rekoru kıran 10 paylaşım.

1. CRISTIAONO RONALDO'NUN MARADONA PAYLAŞIMI- 19.6 MİLYON

2. CHADWICK BOSEMAN'IN ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULAYAN PAYLAŞIM - 19.1 MİLYON

3. MESSI'NİN MARADONA PAYLAŞIMI - 16. 3 MİLYON

4. KYLIE JANNER'DAN TRAVIS SCOTT'A DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI - 15.9 MİLYON

5. LEBRON JAMES'İN KOBE BRYANT PAYLAŞIMI - 15.4 MİLYON

6. ARIANE GRANDE'NİN EVLİLİK TEKLİFİ DUYURUSU - 15.4 MİLYON

7. KYLIE JENNER'IN KIZI STORMI - 15.3 MİLYON

8. YİNE KYLIE JENNER'IN KIZI STORMI - 14.5 MİLYON (56 MİLYON İZLENME)

9. RONALDO'DAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI - 14.3 MİLYON