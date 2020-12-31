NASA, 2020 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotların çekmiş olduğu en iyi Dünya fotoğraflarını yayınladı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda burası, uzaydan Dünya'yı fotoğraflamak için eşi benzeri olmayan bir yer.

Fotoğraflar, genellikle 2010 yılında uzay istasyonuna eklenen yedi pencereli bir gözlemevi olan Cupola modülünün içinden çekiliyor.

Birçok astronot, Dünya'nın çarpıcı manzaralarına hayranlıkla bakmak için Avrupa Uzay Ajansı tarafından inşa edilen Cupola modülüne sık sık uğruyor.

Yeni yıla girmemize saatler kala NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev alan astronotların 2020 yılında çektikleri en iyi 20 Dünya manzarasını paylaştı.

2020'de uzaydan çekilen en iyi Dünya fotoğrafları

Dünya'nın ve ötesinin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekmek için Nikon D5 DSLR makine ile birlikte birkaç lens ve ekipman, istasyonda hazır halde bulunuyor.

İstasyonda ayrıca, 2017 yılında istasyonun dışına monte edilen ve 4K kayıt yapan bir Sony a7S II kamera da yer alıyor. Bu kamera, Dünya'da yaşanan felaketlerden sonra hasarları görüntülemek ve buz kütlelerinin hareketini izlemek için kullanılıyor.