2020'de YouTube'da en çok izlenen oyunlar

2020'de YouTube'da en çok izlenen oyunlar

YouTube, oyun kategorisindeki 2020 yılı istatistiklerini açıkladı. İşte 2020 yılında YouTube üzerinden en çok izlenen oyunlar ve izlenme süreleri...

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışların yaşanması, YouTube izlenme sayılarına da yansıdı.

YouTube, 2020 yılında oyun kategorisiyle ilgili istatistikleri açıkladı. Buna göre YouTube oyun kategorisindeki videolar 100 milyar saat izlenmeye ulaşarak rekor kırdı.

Ayrıca geçtiğimiz yıl, YouTube oyun kategorisi altında içerik üreten 80 binden fazla kanal, 100 bin abone sayısına ulaşmayı başardı. Buna ek olarak binden fazla kanal 5 milyon aboneye, 350'den fazla kanal ise 10 milyon aboneye ulaştı.





EN ÇOK İZLENEN OYUNLAR

2020'de YouTube'da en çok izlenen oyunlar listesinde, 201 milyar izlenmeyle Minecraft ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise 75 milyar izlenmeyle Roblox var.

Roblox'un ardından Garena Free Fire 72 milyar izlenmeyle üçüncü, GTA 5 ise 70 milyar izlenmeyle dördüncü sırada kendine yer buldu.

Popüler battle royale oyunu Fortnite ise 67 milyar izlenmeyle beşinci sıraya yerleşti.

Canlı yayınlarda en çok izlenen oyunlar ise şöyle: