2020'nin en iyi kameraya sahip telefonları açıklandı

DxOMark; fotoğraf çekimi, video kaydı, gece modu gibi farklı kategorilerde en iyi performansı sunan akıllı telefonları duyurdu. İşte 2020'nin en iyi kameraya sahip akıllı telefonları...

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, kamera konusunda 2020'ye damga vuran akıllı telefonları paylaştı.

Yapılan değerlendirmeler ve testler sonucunda, kamera kategorisine Huawei Mate 40 serisi damga vurdu. iPhone 12 serisinden ise listede herhangi bir model yer almadı.

EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFON: HUAWEI MATE 40 PRO+

Yapılan değerlendirme sonunda Huawei Mate 40 Pro+, 139 puan alarak Pro modelini geçmeyi başardı ve en iyi kameraya sahip akıllı telefon oldu.

DxoMark, çoğu koşulda telefonun çektiği fotoğraflardaki ayrıntının mükemmel olduğu, hızlı ve doğru bir şekilde odaklama yaptığı ve ultra geniş kameranın detay seviyesinin etkileyici olduğu bilgisini paylaştı.

EN İYİ VİDEO KAYDI: HUAWEI MATE 40 PRO

Huawei Mate 40 Pro, yalnızca hareketsiz görüntüler için en iyi seçim değil, aynı zamanda 116 puanla DxOMark video sıralamasında da zirvede. 4K video kaydını da destekleyen telefon, her koşulda zengin ayrıntı ve düşük gürültü seviyeleri sunuyor.

Güzel ve gerçek renk oluşturma, güvenilir bir otomatik beyaz dengesi sistemi ve değişen ışık koşullarında yumuşak ayarlamalar sayesinde, telefon video konusunda hiçbir sorun yaratmıyor.

Video kalitesi olarak Huawei Mate 40 Pro'nun hemen arkasında ise 113 puanla iPhone 12 Pro Max yer alıyor.

GECE ÇEKİMLERİ İÇİN EN İYİSİ: HUAWEI MATE 40 PRO+

Huawei Mate 40 Pro+, gece manzaraları ve düşük ışıklı portreler çekmeyi seven fotoğrafçılar için de harika bir seçim.

Düşük ışıklı çekimlerde mükemmel dinamik aralığın yanı sıra, çok iyi doku ve düşük gürültü seviyeleri sunan telefon, "Gece" kategorisinde bugüne kadarki en yüksek DxOMark puanını almayı başardı.

Huawei P40 Pro ve Xiaomi Mi 10 Ultra, çok düşük ışıkta ve gece çekim yaparken mükemmel görüntü kalitesi sunan diğer iki telefon olarak listede yer aldı.

Huawei Mate 40 Pro ve Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, arka plan bulanıklığı sağlayan bokeh modları için 75 puan aldı ve birlikte bu kategoride en üst sırada yer aldı.

Mate 40 Pro'nun portre modu, bir DSLR kamerayla elde edebileceğiniz kalitede bulanıklaştırma efekti sunabiliyor.

Portre modu, canlı ve hoş renkler, geniş dinamik aralıkla doğru pozlama ve iyi ayrıntılar sergileyen bokeh görüntüleri ile S20 Ultra 5G modeli de öne çıkıyor.

EN İYİ TELEFOTO KAMERA: XIAOMI MI 10 ULTRA

133 telefoto kamera skoru ile Xiaomi Mi 10 Ultra, tele-zoom meraklıları için de bir numaralı seçim oluyor.

Çift telefoto lensler, Mi 10 Pro'nun her yakınlaştırma mesafesinde iyi performans göstermesini sağlıyor ve genel olarak zoom aralıklarında harika kalite sunuyor.

Listede bulunan diğer modeller karşılaştırıldığında Mi 10 Ultra; özellikle yakın, uzun ve çok uzun yakınlaştırma mesafelerinde çok fazla ayrıntı sunuyor.

XIAOMI MI 10 ULTRA EN İYİ GENİŞ AÇI KAMERA:

DxOMark'a göre ultra geniş açılı kameralar, geniş bir görüş alanı sunma ile doku / gürültü, çerçeve genelinde netlik ve vinyet etkisi arasında bir denge kurmalı.

Bu kategoride 53 puan alan Xiaomi Mi 10 Ultra, bu faktörleri dengelemede test edilen tüm telefonlardan daha iyi sonuçlar veriyor.

Huawei Mate 40 Pro+ ise 52 puanla, en iyi geniş açılı kameraya sahip telefonlar listesinde ikinci sırada yer alıyor.