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    2020’nin en iyi markaları belli oldu

    Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar Raporu”nun 2020 sıralaması açıklandı. Listenin ilk 10 sırasına yine teknoloji şirketleri damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 17:46
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    2020’nin en iyi markaları belli oldu

    1974 yılında markalara danışmanlık hizmeti vermek için kurulan Interbrand, 2020 yılına ait "En iyi küresel markalar" raporunu yayınladı.

    En iyi küresel markalar listesinin ilk 10 sırasında ise ağırlıklı olarak yine teknoloji şirketleri yer aldı.

    APPLE LİDER

    Dünyanın en değerli şirketi olan Apple, en değerli marka olarak ilk sırada yer alırken, online alışveriş platformu Amazon ikinci Microsoft ise üçüncü oldu.

    Pandemi döneminde kullanım oranı hatırı sayılır oranda artan Zoom  ve elektikli otomobil üreticisi Tesla da listeye girmeyi başardı.

    teknoloji

    Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram ve Google’ın video servisi Youtube, listeye giren diğer sosyal medya şirketleri olurken; Amazon ve Spotify ise en hızlı yükselen markalar olarak dikkat çekti.

    ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft ise bir başka teknoloji devi Google’ı geçerek ilk 3’e adım attı.

    En iyi 10 küresel marka:

    • Apple
    • Amazon
    • Microsoft
    • Google
    • Samsung
    • Coca Cola
    • Toyota
    • Mercedes-Benz
    • McDonald's
    • Disney

    Instagram: @eshteknoloji

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