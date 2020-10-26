2020’nin en iyi markaları belli oldu

2020’nin en iyi markaları belli oldu

Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar Raporu”nun 2020 sıralaması açıklandı. Listenin ilk 10 sırasına yine teknoloji şirketleri damga vurdu.

1974 yılında markalara danışmanlık hizmeti vermek için kurulan Interbrand, 2020 yılına ait "En iyi küresel markalar" raporunu yayınladı.

En iyi küresel markalar listesinin ilk 10 sırasında ise ağırlıklı olarak yine teknoloji şirketleri yer aldı.

APPLE LİDER

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple, en değerli marka olarak ilk sırada yer alırken, online alışveriş platformu Amazon ikinci Microsoft ise üçüncü oldu.

Pandemi döneminde kullanım oranı hatırı sayılır oranda artan Zoom ve elektikli otomobil üreticisi Tesla da listeye girmeyi başardı.

Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram ve Google’ın video servisi Youtube, listeye giren diğer sosyal medya şirketleri olurken; Amazon ve Spotify ise en hızlı yükselen markalar olarak dikkat çekti.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft ise bir başka teknoloji devi Google’ı geçerek ilk 3’e adım attı.

En iyi 10 küresel marka:

Apple

Amazon

Microsoft

Google

Samsung

Coca Cola

Toyota

Mercedes-Benz

McDonald's

Disney

Instagram: @eshteknoloji