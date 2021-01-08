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    2020'nin en iyi orta segment telefonları belli oldu

    Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, 2020'nin en iyi orta segment Android akıllı telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz yıl orta segmente damga vuran 10 akıllı telefon.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 14:38
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    2020'nin en iyi orta segment telefonları belli oldu

    Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri orta seviye telefon modellerine yönlendiriyor.

    Ancak günümüzde piyasaya çıkan orta seviye akıllı telefonlar, fiyat olarak amiral gemisi modellerle yarışır hale geldi.

    Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, 2020 yılının en iyi orta segment Android telefonlarını açıkladı. Gelin bu listede yer alan telefonlara daha yakından bakalım.

    antutu 2020

    ZİRVEDE REDMI 10X 5G VAR

    Son birkaç ayda zirveden inmeyen Redmi 10X 5G, 2020 yılının sonunda 400 bin 742 puan alarak en iyi orta segment akıllı telefonu oldu. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip telefon, gücünü MediaTek'in Dimensity 820 işlemcisinden alıyor.

    Listenin ikinci sırasında ise 399 bin 883 puan alan Huawei Nova 7 Pro modeli var. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, Huawei'nin kendi işlemcisi Kirin 985'ten güç alıyor.

    redmi 10x 5g

    2020'NİN EN İYİ 10 ORTA SEGMENT TELEFONU

    AnTuTu'ya göre, 2020'nin en iyi 10 orta segment android telefonu şu şekilde:

    (Telefonların üzerine tıklayarak epey.com'dan detaylı özelliklerine göz atabilirsiniz.)

     

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