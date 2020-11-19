2020'nin en kötü şifreleri belli oldu

2020'nin en kötü şifreleri belli oldu

Şifre yöneticisi NordPass, ihlal ve kırılma sayısına göre, 2020 yılında kullanılan en kötü şifreleri açıkladı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımı oldukça arttı ve bu durum, hesap güvenliğini daha da önemli hale getirdi.

Şifre yöneticisi NordPass, ihlal ve kırılma sayılarına göre 2020'de kullanılan en kötü şifreleri açıkladı.

Kullanılan şifrelere baktığımızda, kullanıcıların şifre oluştururken dikkat etmeleri gereken kurallara pek de uymadığını görüyoruz. Bu nedenle siber korsanlar, birkaç denemeden sonra şifreleri kolayca çözebiliyor.

2020'NİN EN KÖTÜ ŞİFRELERİ

NordPass tarafından yayınlanan 2020’nin en kötü şifreleri listesinin ilk sırasında "123456" yer alıyor. Söz konusu şifre, yalnızca bu yıl içinde 23 milyondan fazla ihlal edildi.

"123456789" ise 2020'de kullanılan en kötü ikinci şifre olarak kayıtlara geçti.



2020'de kullanılan en kötü 20 şifre ise şu şekilde:

123456

123456789

picture1

password

12345678

111111

123123

12345

1234567890

senha

1234567

qwerty

abc123

Million2

000000

1234

iloveyou

aaron431

password1

qqww1122

2020'nin en kötü şifrelerine baktığımızda, listenin geçen yıla göre pek fazla değişmediğini söyleyebiliriz.

Güvenlik araştırmacıları, insanların hatırlanması zor olan şifreler yerine, daha basit karakterlerden oluşan şifreleri tercih ettiğini söylüyor.

Ancak uzmanlar, basit şifre kullananların büyük tehlike altında olduğunu belirterek uyarılarda bulunuyor.

Eğer siz de yukarıdaki şifrelerden herhangi birini kullanıyorsanız, kendinize daha zor ve tahmin edilemeyen bir şifre oluşturmanızda fayda var.