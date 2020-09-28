2020'nin ikinci çeyreğinde akıllı telefon fiyatları yüzde 10 arttı

Counterpoint Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre; 2020'nin ikinci çeyreğinde, dünya genelindeki akıllı telefon fiyatları yüzde 10 zamlandı.

Akıllı telefon pazarına özel olarak yaptığı araştırmalarla adından sıkça söz ettiren Counterpoint Research, 2020'nin ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarını mercek altına aldı.

Araştırmaya göre 2020'nin ikinci çeyreğinde telefonların ortalama satış fiyatı dünya genelinde artarken, yalnızca Latin Amerika'da fiyatlar düştü.

EN FAZLA ARTIŞ ÇİN'DE

Koronavirüsün merkezi Çin, ikinci çeyrekte akıllı telefon fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu. Ülke genelindeki telefon fiyatları yüzde 13 zamlandı. Çin'deki akıllı telefonların ortalama satış fiyatı ise 310 dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde telefon fiyatlarının en çok yükseldiği ikinci bölge ise Asya-Pasifik oldu. Bu bölgedeki fiyatlar yüzde 11 artarken, ortalama fiyatlar 243 dolar olarak kayıtlara geçti.

Ortalama telefon fiyatlarının en düşük olduğu bölge ise 164 dolarla orta doğu ve Afrika oldu.