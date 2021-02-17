2020'nin son çeyreğinde en çok tablet satan markalar

2020'nin son çeyreğinde en çok tablet satan markalar

2020 yılında toplam 160 milyon satış rakamını geçen tablet pazarı, son 3 yılın en iyi performansını sergiledi. İşte yılın son çeyreğinde en çok tablet satışı gerçekleştiren üreticiler...

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet piyasasının her geçen gün kan kaybetmesine neden oluyordu.

Örneğin Google, tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda tablet üretimini sonlandırmıştı.

Tablet pazarındaki olumsuz gidişat, 2020 yılında tersine döndü. Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim, tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.





SON ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLANDI

ABD'li kullanıcılar her ne kadar tercihini iPad'den yana kullansa da uygun fiyatlı tabletleriyle Samsung; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da liderliği ele geçirdi.

2020 yılının son çeyreğindeki rakamları yayınlayan BusinessStandard verilerine göre Güney Koreli şirket; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarında 4 milyon tablet satışı ile Apple'ı geçti ve yüzde 28,1'lik paya ulaştı.

Rapora göre, geçen yıla oranda yüzde 4'lük bir yükseliş yakalayan Samsung, bu yükselişi okulların aldığı kararlar sonrası öğrencilere tablet dağıtmasına borçlu.

Söz konusu ülkelerdeki tablet pazarında Samsung'u, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 3,5 milyon tablet satışı yapan Apple takip ediyor.

LENOVO 3. SIRADA

Bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 152,8 artırmayı başaran Lenovo ise, son çeyrekte 2,6 milyon adetlik satışla üçüncü sırada yer alıyor.

HUAWEI YİNE KAN KAYBETTİ

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon pazarındaki düşüşü tablet satışlarında da yaşadı. Şirket, yıllık bazda yüzde 20,3 düşüşle 1,1 milyon adet tablet satabildi ve dördüncü sırada kendine yer buldu.

Microsoft ise 461 bin satışla yüzde 3,2'lik paya ulaşarak beşinci sıraya yerleşti.

2020 GENELİNDE APPLE ÖNDE

2020 yılı dünya genelinde ise tablet satışları 160 milyonu aştı ve bir önceki yıla göre yüzde 35 artış yaşandı.

Apple yılı 58,8 milyon iPad ile tamamlarken, Samsung 31 milyon, Huawei 16,3 milyon adet satış yaptı.