2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar

2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar

Canalys, 2020'nin üçüncü çeyreğine ait satış raporlarını yayınladı. İşte açıklanan verilere göre temmuz-ağustos döneminde en çok satan 10 akıllı telefon.

Pazar araştırma şirketi Canalys, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait yeni araştırma sonuçlarını yayınladı.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan verilere göre, dünya genelinde en çok satan 10 akıllı telefon modeli de ortaya çıktı.

APPLE LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Canalys raporuna göre, üçüncü çeyrekte en çok satan akıllı telefon 16 milyon adetle iPhone 11 olurken, iPhone SE ise 10 milyonu geçen satış adediyle ikinci sıraya yerleşti.

Listenin üçüncü sırasında, yine 10 milyon satış rakamını aşan bir başka telefon Samsung Galaxy A21s var. Geçtiğimiz haziran ayında tanıtılan fiyat-performans telefonu, üçüncü çeyrekte de oldukça fazla tercih edilmiş gibi görünüyor.

En çok satan telefonlar listesinin dördüncü ve beşinci sırasında ise Samsung Galaxy A11 ve Galaxy A51 modelleri yer alıyor.

Çinli üretici Xiaomi ise Redmi Note 9 modeliyle listeye 6. sıradan dahil oluyor. Bir sonraki basamakta ise Redmi 9'u görüyoruz.

Listenin geneline baktığımızda ise, kullanıcıların genellikle uygun fiyatlı akıllı telefonlara yönlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

3. çeyrekte en çok satan 10 akıllı telefon şu şekilde:

iPhone 11

iPhone SE

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A51

Redmi Note 9

Redmi 9

Samsung Galaxy A31

Redmi 9A

Samsung Galaxy A01 Core

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