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- 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar
2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar
- Haber Merkezi
- 11.11.2020 - 12:53
- Güncelleme : 11.11.2020 - 14:39
Pazar araştırma şirketi Canalys, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait yeni araştırma sonuçlarını yayınladı.
Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan verilere göre, dünya genelinde en çok satan 10 akıllı telefon modeli de ortaya çıktı.
APPLE LİDERLİĞİ BIRAKMADI
Canalys raporuna göre, üçüncü çeyrekte en çok satan akıllı telefon 16 milyon adetle iPhone 11 olurken, iPhone SE ise 10 milyonu geçen satış adediyle ikinci sıraya yerleşti.
Listenin üçüncü sırasında, yine 10 milyon satış rakamını aşan bir başka telefon Samsung Galaxy A21s var. Geçtiğimiz haziran ayında tanıtılan fiyat-performans telefonu, üçüncü çeyrekte de oldukça fazla tercih edilmiş gibi görünüyor.
En çok satan telefonlar listesinin dördüncü ve beşinci sırasında ise Samsung Galaxy A11 ve Galaxy A51 modelleri yer alıyor.
Çinli üretici Xiaomi ise Redmi Note 9 modeliyle listeye 6. sıradan dahil oluyor. Bir sonraki basamakta ise Redmi 9'u görüyoruz.
Listenin geneline baktığımızda ise, kullanıcıların genellikle uygun fiyatlı akıllı telefonlara yönlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
3. çeyrekte en çok satan 10 akıllı telefon şu şekilde:
- iPhone 11
- iPhone SE
- Samsung Galaxy A21s
- Samsung Galaxy A11
- Samsung Galaxy A51
- Redmi Note 9
- Redmi 9
- Samsung Galaxy A31
- Redmi 9A
- Samsung Galaxy A01 Core
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