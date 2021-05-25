2021 Redmi Note 8 tanıtıldı: İşte özellikleri

İki yıl önce piyasaya sürülen Redmi Note 8, yenilenen sürümüyle resmi olarak duyuruldu. İşte yeni nesil Redmi Note 8 hakkında her şey...

Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin 2019 yılında tanıttığı ve dünya genelinde oldukça ilgi gören Redmi Note 8, satış rakamlarıyla şirketi oldukça memnun etmişti.

Örneğin, bugüne kadar toplamda 200 milyon adet Redmi Note serisi telefon satıldı. Bunun 25 milyonu ise sadece Redmi Note 8 modeline ait.

Geçtiğimiz günlerde, Redmi Note 8'in yenilenmiş sürümünün çok yakında tanıtılacağından bahsetmiştik. Beklenen oldu ve Xiaomi, 2021 Redmi Note 8'i web sitesinde listeledi.

2021 REDMI NOTE 8 ÖZELLİKLERİ

Orijinal modelle aynı tasarım çizgilerine sahip yeni Redmi Note 8'in gövdesi, sıçramalara korumalı özel bir nano kaplamaya sahip.

MediaTek'in Helio G85 yonga setinden güç alan telefonda, 6.3 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde FullHD+ LCD ekran yer alıyor.

Redmi Note 8 2021'in arka panelinde 48 megapiksel Samsung GM1 ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Telefonun ön tarafında ise damla çentiğine yerleştirilmiş 13 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

4 GB RAM, 64/128 GB depolama seçenekleri, parmak izi tarayıcısı, 18W şarj destekli 4.000 mAh batarya ve USB-Type C girişi gibi özelliklerle gelen 2021 Redmi Note 8, Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü ile satışa çıkacak. Çinli şirket, yeni telefonun fiyat bilgisini henüz paylaşmadı.