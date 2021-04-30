2021 Steam indirimleri başladı: İşte büyük indirime giren oyunlar

Milyonlarca kullanıcı tarafından yakından takip edilen Steam indirimleri nihayet başladı. İndirime giren bazı oyunları sizler için listeledik.

PC oyunculuğu deyince akla gelen ilk platformlardan biri olan Steam, her yıl belli başlı büyük indirimler ile oyuncuların karşısına çıkıyor.

Steam'in yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimi) dün akşam itibarıyla başladı.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan platform, yeni indirimini Japonya'daki tatil dönemine denk getirdi.

Steam'in yeni kampanyası Altın Hafta İndirimleri 29 Nisan-6 Mayıs 2021 tarihleri arasında devam edecek.

Steam indirimleri kapsamında birçok oyun ücretsiz sunulacak ve oyunlarda büyük indirimler yapılacak.

İNDİRİMDEKİ BAZI OYUNLAR

Steam indirimlerinde fiyatı oldukça düşen bazı oyunlar ise şöyle:

Death Stranding: 159, 60 TL (Yüzde 60 indirim)

Tekken 7: 17,85 TL (Yüzde 85 indirim)

Little Nightmares: 6,21 TL (Yüzde 80 indirim)

Devil May Cry 5: 91,20 TL (Yüzde 20 indirim)

Project Cars: 119,60 TL (Yüzde 60 indirim)

FIFA 21: 138,58 TL (Yüzde 67 indirim)

Star Wars: Battlefront II: 89,99 TL (Yüzde 70 indirim)

Final Fantasy XV: 80 TL (Yüzde 50 indirim)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: 13,75 TL (Yüzde 75 indirim)

PES 2021: 21,45 TL (Yüzde 67 indirim)

Street Fighter V: 23,99 TL (Yüzde 60 indirim)

Aşağıdaki bağlantıdan Steam indirimleri sayfasına ulaşarak indirimdeki tüm oyunlara göz atabilirsiniz.