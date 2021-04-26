2021 Steam indirimlerinin tarihi belli oldu

Milyonlarca kullanıcı tarafından yakından takip edilen Steam indirimlerinin hangi tarihler aralığında yapılacağı açıklandı.

PC oyunculuğu deyince akla gelen ilk platformlardan biri olan Steam, her yıl belli başlı büyük indirimler ile oyuncuların karşısına çıkıyor.

Steam'in yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimi) için tarih verildi.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan platform, yeni indirimini Japonya'daki tatil dönemine denk getiriyor.

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN

Steam'in yeni kampanyası Altın Hafta İndirimleri 29 Nisan-6 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Steam indirimleri kapsamında birçok oyun ücretsiz sunulacak ve oyunlarda büyük indirimler yapılacak.

Steam bir önceki Altın Hafta indirimlerini 30 Nisan ile 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmişti.

Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil May Cry 5'in yanı sıra; Japon stüdyoları tarafından geliştirilen birçok oyunda ciddi fiyat indirimine gidilmişti.

Bu yıl da benzer şekilde, Japonya merkezli oyunlara ek olarak, dünya çapında popülerliğini koruyan oyunlarda da fiyatların düşmesi bekleniyor.