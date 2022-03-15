2021'de en çok satan akıllı telefonlar

2021'de en çok satan akıllı telefonlar

Araştırma şirketi Counterpoint, 2021 yılının en çok satan akıllı telefonlarını paylaştı. Satışlarda iPhone'ların oldukça ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.

2021 yılının başlarında etkisini gösteren küresel çip tedarik sorunları, dünya genelindeki akıllı telefon üreticilerine zor anlar yaşatmıştı. Tüm bu sıkıntılara rağmen, akıllı telefon piyasası 2021'de büyümeyi başardı.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint, 2021 yılının en çok satan akıllı telefonlarını açıkladı. Şirket, bu rapor için Türkiye'nin de bulunduğu 50'den fazla ülkenin satış rakamlarını analiz etti.

ZİRVEDE iPHONE 12 VAR

Counterpoint tarafından hazırlanan listede yüzde 2,9'luk paya ulaşan iPhone 12 modeli, geçen yılın en çok satan akıllı telefonu olmayı başardı. İkinci sırada ise serinin en güçlü modeli iPhone 12 Pro Max bulunuyor.

2021'in son aylarında tanıtılmasına rağmen satışlarda oldukça büyük bir başarı yakalayan iPhone 13, yüzde 2,1 payla en çok satan üçüncü akıllı telefon modeli olmayı başardı.





2021'de en çok satan 10 model arasında tam 7 tane iPhone modeli yer alıyor. Bu modellerin tüm akıllı telefon satışlarındaki payı ise yüzde 14,2 seviyesinde.

Samsung ise bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy A12 ile listeye girdi ve toplam satışlardan sadece yüzde 2 pay alabildi.

Güney Koreli şirket, her ne kadar en çok satanlar listesine çok fazla damga vuramasa da piyasaya sürdüğü onlarca farklı çeşit telefonla toplam satışlarda Apple'ı geçmeyi başarıyor.

2021'de en çok satan 10 akıllı telefon şöyle: