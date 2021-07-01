2021'de mobil uygulamalara 65 milyar dolar harcandı

Sensor Tower, 2021 yılının ilk yarısında mobil uygulamalar için harcanan paranın 64,9 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgını ile birlikte artan mobil uygulama kullanımı nedeniyle harcanan para miktarında da artış yaşanıyor.

Sensortower tarafından yapılan araştırmaya göre, 2025’te mobil uygulamalara yapılan küresel harcama 270 milyar doları geçecek.

2021'DE HARCANAN PARA 64,9 MİLYAR DOLAR

Google Play Store ile App Store'daki veriler ışığında bir araştırma yapan Sensor Tower, kullanıcıların mobil uygulamalara 2021 yılının başından bu yana 64,9 milyar dolar harcadığını duyurdu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise harcanan para 50 milyar dolar civarındaydı.

Geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık döneminde Google Play Store'da harcanan para 18 milyar dolar civarındayken, bu yıl 23,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

App Store harcamaları ise, yine geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık dönemine kıyasla 34 milyar dolardan 41,5 milyar dolara yükseldi.

EN FAZLA PARA OYUNLARA HARCANDI

Yapılan araştırmaya göre, bu yılın ilk yarısında yapılan 64,9 milyar dolarlık harcamanın 44,7 milyar dolarlık bölümü oyunlara gitti.

Öte yandan Türkiye, 2020 yılında 553 milyon dolarlık harcamayla Avrupa ülkeleri arasında yedinci sırada kendine yer bulmuştu.