2021'de üst seviye telefonların fiyatı yüzde 50 artacak

Gelecek yıl amiral gemisi telefonlarda kullanılacak Snapdragon 875 işlemcisinin, Snapdragon 865'e göre yüzde 50 daha pahalı olması bekleniyor.

Bu yıl piyasaya çıkan üst seviye akıllı telefonların oldukça pahalı olduğunu zaten biliyoruz. Xiaomi ve OnePlus gibi fiyatı düşük tutmaya çalışan üreticiler bile bu yıl fiyatları artırmak zorunda kaldı.

Bunun nedeni ise amiral gemisi telefonlara güç veren Snapdragon 865 işlemcisinin yüksek maliyeti.

Ancak Qualcomm, X55 5G modemi Snapdragon 865 işlemcisine dahil etmemişti. Bu nedenle telefon üreticileri, hem işlemciyi hem de 5G modemi ayrı ayrı satın alma imkanına sahipti.

Qualcomm'un gelecek yıl amiral gemisi akıllı telefonlara güç verecek yeni işlemcisi Snapdragon 875 ile fiyatların yeniden normale çekileceği söyleniyordu. Ancak yeni gelen bilgiler bunun tam aksini söylüyor.

FİYATLARA YÜZDE 50 ZAM GELEBİLİR

Qualcomm, gelecek yıl piyasaya süreceği Snapdragon 875 işlemcisine X55 5G modemini de dahil edecek. Bu da işlemcinin fiyatını neredeyse iki kat artıracak. Bu durum, akıllı telefonlarda yaklaşık 100 dolarlık bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Telefonların maliyetinin yükselmesiyle birlikte üreticiler bu artışı, telefon fiyatlarına yansıtmak zorunda kalacak.

ÜRETİCİLER SNAPDRAGON'DAN VAZGEÇEBİLİR

Google'ın maliyet endişeleri nedeniyle Pixel 5'de bir Snapdragon 865 kullanmayacağını belirten önemli bilgiler ortaya çıkmıştı. Muhtemelen önümüzdeki süreçte daha fazla üretici Google benzeri bir duruş sergileyecek ve Snapragon işlemcilerinden vazgeçecek.

Akıllı telefon üreticilerinin gelecekte Samsung veya MediaTek işlemcileri tercih edebileceği belirtiliyor.