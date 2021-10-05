2021'in en hızlı VPN uygulamaları

Yapılan hız testlerine göre, kullanıcılara en iyi hizmeti sunan VPN uygulamalarını sizler için listeledik.

Dün akşam saatlerinde Facebook'un bünyesinde yer alan uygulamalara erişim sorunları yaşandı. Aynı anda ülkemizdeki sabit internet aboneleri de internetin yavaşladığından ve sorun yaşadıklarından şikayet etti.

Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamaları bir kenara bırakacak olursak, sorun yaşayan diğer sabit internet aboneleri, VPN aracılığıyla internete bağlanmada herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını rapor etti.

VPN NEDİR

Virtual private network VPN), uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisine deniyor.

VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için, VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabiliyor.

Kısacası Virtual Private Network (VPN), İnternet ya da başka bir açık ağ üzerinden özel bir ağa bağlanmayı sağlayan bir bağlantı çeşididir.

VPN üzerinden bir ağa bağlanan kişi; o ağın fonksiyonel, güvenlik ve yönetim özelliklerini kullanmaya da devam eder.

EN HIZLI VPN UYGULAMALARI

VPN kullanımı ile birlikte en çok görülen problemlerden biri ise hızdır. İnternetinizin yavaşlamasına sebep olan VPN hizmetlerini kullandığınız zaman, 50 Mbps'lik bir internet hızına sahipken, internet hızınız 10 Mbps'nin altına düşebilir. Bu sorunu daha hızlı ve güvenilir VPN uygulamaları kullanarak çözebilirsiniz.

148 Mbps indirme ve 171 Mbps yükleme hızına sahip olan bir internet ile VPN uygulamaları test edildi ve elde edilen sonuçlara göre 2021 yılının en hızlı VPN uygulamaları şöyle sıralandı:

Private Internet Access VPN

45 ülke, 64 Mbps indirme ve 59 Mbps yükleme hızı

Tunnel Bear

46 ülke, 42 Mbps indirme ve 40 Mbps yükleme hızı

Norton WiFi

29 ülke, 33 Mbps indirme ve 27 Mbps yükleme hızı

IP Vanish

52 ülke, 22 Mbps indirme ve 7 Mbps yükleme hızı

TorGuard

50+ ülke, 17 Mbps indirme ve 22 Mbps yükleme hızı

PureVPN

76 ülke, 15 Mbps indirme ve 8 Mbps yükleme hızı

NordVPN

57 ülke, 8 Mbps indirme ve 30 Mbps yükleme hızı

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