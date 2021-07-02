2021'in en iyi akıllı telefonu Samsung Galaxy S21 Ultra 5G oldu

2021'in en iyi akıllı telefonu Samsung Galaxy S21 Ultra 5G oldu

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2021 tarafından 2021'in en iyi akıllı telefonu seçildi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ocak ayında gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S21 serisini görücüye çıkarmıştı.

Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı telefonla karşımıza çıkan şirket, yeni bir başarıya imza attı.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Mobil Dünya Kongresi 2021 kapsamında düzenlenen Global Mobile Awards'da jüri tarafından "2021'in en iyi akıllı telefonu" seçildi.

BİRÇOK KRİTERİ GEÇTİ

iPhone 12 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro ve Galaxy S20 FE 5G gibi rakiplerini geride bırakarak ödülün sahibi olan Galaxy S21 Ultra 5G, aşağıdaki kriterlerde rakiplerine üstünlük sağladı:

Akıllı telefon tasarımı ve yenilik.

Performans ve form faktörleri.

İşlevsellik açısından kullanışlılık.

Fiyat politikası.

Paranın karşılığına ilişkin tüketici algısı.

Ticari başarı.

Yazılım güncellemelerinin düzenliliği.

Çevre güvenliği.

Kullanıcı yorumları.

SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkan Galaxy S21 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde ve 3200x1440 piksel çözünürlüğünde Dynamic AMOLED 2X ekranla bizleri karşılıyor. Yine bu ekran, diğer modellerde olduğu gibi HDR10+ desteğine ve 120Hz yenileme hızına sahip.

516 ppi gibi oldukça yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip olan Galaxy S21 Ultra, yeni nesil Exynoss 2100 işlemcisinden güç alıyor.

12 GB / 16 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçeneklerine sahip telefon, 5 W hızlı, 15 W kablosuz ve 4,5 W tersine şarj destekli 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Kamera konusuna değinecek olursak, Galaxy S21 Ultra'nın gücü burada ortaya çıkıyor. Telefonun arka kısmında, oldukça büyük sensörlere sahip 108 MP, f/1.8 ana kamera, 10 MP, f/4.9 telefoto kamera (10x optik zoom), 10 MP, f/2.4 ikinci telefoto kamera ve 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera yer alıyor.

Arka kameralar, 8K 30 FPS, 4K 60 FPS ve FullHD 120 FPS video kaydını destekliyor. 40 MP, f/2.2 değerlerine sahip ön kamerada ise 4K 60FPS video kaydı yapılabiliyor.

TÜRKİYE FİYATI

Kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık yer almayan Samsung Galaxy S21 Ultra, şubat ayında Türkiye'de 15 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkmıştı.